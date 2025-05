Les prochains smartphones Xiaomi menacent de laisser les mobiles les plus puissants du marché dans le rétroviseur

Xiaomi développe désormais ses propres puces pour ses smartphones haut de gamme. La nouvelle XRING 01 affiche des scores impressionnants face aux meilleurs processeurs du moment. Un changement de stratégie qui pourrait bousculer l’équilibre du marché Android.

Depuis plusieurs années, les plus grandes marques de smartphones misent sur des puces conçues en interne pour mieux contrôler les performances de leurs appareils. Apple a ouvert la voie avec ses processeurs maison pour iPhone, suivi par Google avec la gamme Tensor sur les Pixel. Cette approche permet d’optimiser la puissance et la gestion des fonctionnalités exclusives. Xiaomi rejoint désormais cette tendance avec un processeur maison capable de rivaliser avec les références les plus puissantes du marché Android.

Le constructeur chinois vient de dévoiler officiellement sa première puce haut de gamme baptisée XRING 01. Gravée en 3 nm par TSMC, celle-ci équipe déjà deux appareils : le Xiaomi 15S Pro et la Xiaomi Pad 7 Ultra. Elle repose sur une configuration à dix cœurs, dont deux cœurs hautes performances Cortex-X925 cadencés à 3,9 GHz. Les résultats de cette dernière sur les benchmarks sont particulièrement élevés, avec notamment un score de 8 125 en multi-core sur Geekbench 6, très proche de la Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi atteint presque le niveau de la Snapdragon 8 Elite avec sa nouvelle puce XRING 01

Lors du test Geekbench, la XRING 01 affiche 2 709 points en single-core et 8 125 en multi-core, contre 2 919 et 8 699 pour le Snapdragon 8 Elite intégré au Xiaomi 15 Pro. Cela représente à peine 7 % de différence sur les performances multi-cœurs. Grâce à son GPU 16 cœurs Immortalis-G925, Xiaomi parvient à maintenir une puissance graphique de très haut niveau, suffisante pour le jeu mobile et les applications les plus lourdes.

Xiaomi n’est pas le seul constructeur à concevoir ses propres puces, mais c’est l’un des rares à atteindre un tel niveau face aux leaders du marché. La présence d’une puce maison ouvre aussi la voie à des fonctions logicielles mieux intégrées. Si cette stratégie se confirme dans les prochains modèles, la marque pourrait bien prendre une longueur d’avance sur ses concurrents Android. Le fabricant montre ainsi qu’il peut désormais jouer dans la cour des géants, avec des smartphones capables de rivaliser dès leur lancement avec les références les plus avancées.