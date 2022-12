Les premières toilettes compatibles avec Amazon Alexa coûtent 11 000 euros

Les premières toilettes connectées compatibles avec Alexa seront bientôt disponibles à la vente. Elles coutent plus de 11 000 euros. Disponible uniquement aux États-Unis dans un premier temps, ces toilettes offrent tous les services premium que tout un chacun puisse espérer. Elles ont été présentées pour la première fois au CES de Las Vegas en 2019.

Nos habitations sont de plus en plus connectées. Que ce soit la porte d’entrée, avec les sonnettes connectées, les serrures biométriques, les volets électriques, les portes de garage et les caméras de sécurité. Ou les lumières et le chauffage, avec les ampoules, les prises de courant ou le thermostat connecté. Ou encore les appareils électroménagers : robot cuisinier, réfrigérateur, robot aspirateur et même lave-linge.

Rares sont donc les pièces de votre maison ou de votre appartement à ne pas être « connectées ». Les toilettes peut-être ? Plus vraiment. En effet, il existe de plus en plus de « toilettes connectées », contrôlées à partir d’une télécommande, avec quelques services additionnels automatisés bien pratiques : la lunette qui se lève toute seule, le siège chauffant, l’activation de la chasse automatique avec désodorisation, etc.

Les toilettes connectées compatibles Alexa bientôt en vente

Mais la marque Kohler est allée encore un peu plus loin avec son projet Numi 2.0. Un projet que nous avions présenté dans nos colonnes en 2019 à l’occasion de son officialisation lors du CES de Las Vegas. Il y a donc quatre ans. Ce sont des toilettes dont la particularité est d’être compatibles avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Vous pouvez donc lui parler afin de lancer certaines fonctions : lancer une playlist musicale, demander la météo, s’informer ou contrôler d’autres objets connectés.

Quatre ans plus tard, le projet n’est pas mort, bien au contraire. Numi 2.0 est arrivé dans le catalogue de la marque. Et nous apprenons même quel est le prix de ces toilettes connectées à qui vous pouvez parler : 11 000 euros, TVA comprise. C’est un prix beaucoup plus élevé que les autres « toilettes connectées » de Kohler, dont le montant demandé oscille entre 4700 et 8000 euros, pour des services qui restent assez similaires, hormis les commandes vocales d’Alexa. Aujourd’hui Kohler ne propose Numi 2.0 qu’aux États-Unis. Et curieusement, les Japonais ne sont pas servis les premiers…