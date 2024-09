Les Pixel Watch 1 et 2 vont recevoir une grosse mise à jour, voici les nouveautés

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'une Pixel Watch première ou deuxième génération. Google va les mettre à jour et apporter pas mal de fonctions jusque là réservées à la Pixel Watch 3.



Même si la Pixel Watch 3 de Google est supérieure à ses prédécesseures à tout point de vue, celles et ceux qui possèdent une Pixel Watch première du nom ou une Pixel Watch 2 n'ont pas forcément envie de changer. Heureusement, la firme de Mountain View ne les a pas oublié et annonce le déploiement d'une mise à jour majeure. Et c'est un euphémisme puisqu'il s'agit ni plus ni moins de faire passer les deux montres connectées à Wear OS 5, la dernière version du système d'exploitation.

Une excellente nouvelle qui permet à tout le monde de profiter des nouveautés jusque là réservées à la Watch 3. En plus des traditionnelles corrections de bugs (que Google annonce “nombreuses”) et améliorations globales des performances, des fonctionnalités sont en effet ajoutées. Toutes n'ont pas encore été détaillées par l'entreprise, mais elle en dévoile déjà 3 qui raviront tout le monde, en particulier les sportifs. Voyons de quoi il s'agit.

Voici les ajouts connus de la mise à jour des Pixel Watch 1 et 2 vers Wear OS 5

D'abord, l'affichage du tiroir d'applications change. Au lieu de les parcourir sous forme de liste, elles sont désormais visibles dans une grille. Plus compacte, cette organisation se prête mieux aux petits écrans des montres intelligentes. Pas de panique cependant : si elle ne vous convient vraiment pas, il suffit d'aller dans les paramètres pour revenir à l'ancienne.

Ensuite, vous pourrez contrôler l'appareil photo de votre smartphone depuis votre poignet. La lecture des musiques ou vidéos bénéficie également d'une nouvelle interface plus claire, de même que le tableau de bord Confidentialité.

Enfin, les coureurs gagnent plusieurs outils : calcul de la longueur de la foulée, de l'oscillation du torse à chaque pas, du temps de contact avec le sol… La mise à jour vers Wear OS 5 a débuté le 24 septembre et s'effectue par vague. Vous recevrez une notification pour prévenir de sa disponibilité. Rien de vous empêche de regarder dans Paramètres > Système > Mise à jour du système dès maintenant cela dit.

Source : Android Central