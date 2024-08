Les Pixel 9 sont privés de cette fonction pourtant bien utile, Google explique pourquoi

Les Pixel 9 ont bien la recharge sans fil, mais se contentent du standard Qi, alors que le Qi2 est disponible, à la fois plus performant et plus pratique. Google explique ne pas y voir d'intérêt pour les consommateurs.

Google a dévoilé ses Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Si la fiche technique de ces nouveaux smartphones est intéressante, certains ont pu être déçus de constater l'absence de compatibilité avec la technologie Qi2. Pour la charge sans fil, les appareils supportent seulement le protocole Qi de première génération.

Le Qi2 permet d'améliorer la puissance de charge sans fil jusqu'à 15 W, alors qu'elle est limitée à 10 W sur la version antérieure. Le Qi2 assure également une fonction d'alignement magnétique, qui a plusieurs intérêts. Un aimant permet de mieux placer (et plus aisément) le dispositif sur la station de recharge, améliorant l'efficacité de celle-ci. Comme pour les produits MagSafe, il va aussi donner la possibilité de magnétiser des accessoires au dos du mobile : une béquille pour faire tenir le smartphone sur une table, une batterie externe, un étui pour ranger ses cartes…

Le Qi2 a du mal à s'imposer sur Android

Déçue par ce manque de support du Qi2, la publication Android Authority a demandé des explications à Google. La firme américaine a répondu que le plus ancien protocole Qi est plus facilement disponible sur le marché et qu'il n'y a aucun avantage tangible à passer au Qi2. Autrement dit, le coût supplémentaire engendré par le passage au Qi2 ne vaut selon Google pas la chandelle par rapport aux bénéfices qu'il apporte et à la part d'utilisateurs qui en bénéficieraient vraiment.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul constructeur à avoir choisi de rester au vieux standard de Qi. C'est aussi le choix réalisé par Samsung pour ses Galaxy S24 et ses derniers appareils pliants, eux aussi restés bloqués à la norme précédente. Pour des smartphones décrits par les marques elles-mêmes comme ultra haut de gamme, cela fait tache. Chez les fabricants du groupe chinois BBK (OnePlus, Oppo, Vivo, Realme), le Qi2 est aussi absent, comme chez Nothing.

Pourtant, la spécification Qi2 a été finalisée à la fin de l'année 2023 et les marques d'accessoires ont déjà lancé leurs premiers modèles de chargeurs compatibles. Si le Qi2 est peu démocratisé aujourd'hui, il pourrait l'être dans quelques années. Et quand on achète un Pixel 9 Pro au prix fort, on s'attend forcément à ce qu'il embarque les technologies les plus récentes et à le conserver de nombreuses années.

