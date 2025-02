Les photos nocturnes de votre Galaxy S25 sont ratées ? Voici quand Samsung va corriger le problème

Les premiers utilisateurs du Galaxy S25 signalent un problème majeur avec l’appareil photo. Des bandes étranges apparaissent sur les photos en basse lumière, affectant tous les modèles de la gamme.

Chaque lancement de smartphone s’accompagne souvent de petits défauts techniques. Mais cette fois, c’est un problème d’appareil photo qui fait parler de lui sur le Galaxy S25. De nombreux utilisateurs ont constaté l’apparition de bandes anormales sur leurs photos prises en faible luminosité. Ce bug altère les clichés de nuit et touche aussi bien le S25 standard que les S25+ et S25 Ultra.

Les témoignages se multiplient sur Reddit et les forums officiels de Samsung. Les images partagées montrent des bandes horizontales ou verticales, dont l’intensité varie en fonction de l’orientation du téléphone. Dans certains cas, un effet de grille apparaît en haut des clichés, donnant l’impression d’un défaut du capteur photo. Ce souci dépasse largement le simple problème de colorimétrie parfois observé dans des conditions de faible lumière.

Samsung promet une mise à jour pour corriger le bug photo du Galaxy S25

Le bug semble toucher tous les modèles de la gamme Galaxy S25, sans distinction. La bonne nouvelle, c’est que Samsung a rapidement réagi. Dans un communiqué adressé à Android Authority, le constructeur confirme être au courant du problème et assure qu’un correctif sera déployé via une mise à jour logicielle dès cette semaine. Cette déclaration laisse penser que l’origine du bug est logicielle et non matérielle, ce qui évite un problème plus grave nécessitant un rappel ou un échange des appareils concernés.

Ce type de bug au lancement d’un smartphone n’est pas inédit. Samsung a déjà dû corriger des problèmes d’appareil photo sur ses modèles précédents, tout comme d’autres fabricants. La marque sud-coréenne s’appuie sur ses mises à jour logicielles régulières pour améliorer les performances de ses capteurs photo au fil du temps. Toutefois, certains utilisateurs s’inquiètent : si le problème persiste après celle-ci, cela pourrait ternir l’image du Galaxy S25, qui mise sur ses améliorations photo pour séduire le public. Pour l’instant, il faudra patienter quelques jours pour voir si le correctif règle définitivement ce souci gênant.