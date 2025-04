Les lunettes Android XR de Google apparaissent pour la première fois en public, voici ce qu’elles peuvent déjà faire

Google a présenté pour la première fois ses lunettes Android XR lors d’un événement international. Ce prototype connecté combine réalité augmentée et intelligence artificielle dans un format ultra-léger. Il fonctionne avec un smartphone pour offrir de nouvelles interactions sans passer par un écran.

Google multiplie les projets pour intégrer l’intelligence artificielle dans nos usages quotidiens. Après avoir introduit Gemini dans ses applications mobiles, l’entreprise s’attaque désormais au domaine des lunettes connectées. Ces appareils promettent de combiner réalité augmentée et intelligence embarquée, le tout dans un format aussi discret que des lunettes classiques.

Lors de la conférence TED à Vancouver, un responsable de Google a dévoilé pour la première fois un prototype de lunettes Android XR. Visuellement très sobres, elles intègrent une caméra, un micro, un haut-parleur et un écran miniature directement intégré dans les verres. Ces dernières sont conçues pour fonctionner avec un smartphone relié en temps réel, qui traite l’ensemble des données. L’objectif est de garder un objet très léger à porter, tout en conservant des fonctionnalités avancées.

Les lunettes Android XR de Google traduisent en direct, reconnaissent des objets et ouvrent vos applis préférées

Les démonstrations ont mis en avant plusieurs fonctions déjà opérationnelles. Les lunettes peuvent traduire en direct une conversation, identifier le contenu d’un livre ou encore se souvenir des objets vus récemment grâce à une mémoire visuelle pilotée par l’IA Gemini. Le porteur peut aussi consulter des notes projetées dans son champ de vision, utiliser des applis comme Google Maps ou YouTube Music, ou encore lancer une recherche à l’aide de Circle to Search. L’ensemble des calculs est effectué par le téléphone connecté, ce qui allège considérablement le dispositif.

Google n’a pas confirmé si ces lunettes sortiront un jour sous sa propre marque. Mais le projet est bien avancé, avec plusieurs modèles déjà testés, incluant lunettes de vue et solaires. L’intégration de verres correcteurs est également prévue. En parallèle, Samsung prépare ses propres lunettes XR sous Android, baptisées “Haean”. Elles devraient arriver plus rapidement sur le marché et viser le confort, la compatibilité avec l’OS américain et des fonctions similaires. Les premières versions pourraient être dévoilées dès cette année, aux côtés du casque Project Moohan.

Source : Axios