Ce chiffre sur le Galaxy Z Flip 7 qui sera vendu en Europe risque de mettre certains clients en colère

Samsung s’apprête à lancer son nouveau smartphone pliant, le Galaxy Z Flip 7. Mais une information technique fait déjà grincer des dents. Certains utilisateurs européens risquent de ne pas apprécier la différence.

Les smartphones pliants continuent de séduire, et Samsung reste le leader incontesté de ce segment. Le Galaxy Z Flip 7, successeur du Z Flip 6, est attendu dans les prochaines semaines. Celui-ci promet des améliorations au niveau du design, de la charnière et des performances. Mais une information repérée dans une base de données vient ternir cette montée en puissance. Il s’agirait de la puce qui équipe le modèle destiné à l’Europe : un processeur Exynos 2500. Et ses performances déçoivent déjà avant même la sortie officielle.

D’après une fiche technique repérée sur Geekbench, le Galaxy Z Flip 7 avec puce Exynos 2500 affiche un score de 2 012 en single-core et 7 563 en multi-core. Pour comparaison, les Galaxy S25 avec Snapdragon 8 Elite atteignent environ 3 220 et 10 223 points. L’écart est donc net, et certains internautes estiment que Samsung cherche à économiser en Europe. À titre de repère, la puce A14 d’Apple sortie en 2020 fait à peine mieux sur un seul cœur. Un chiffre peu flatteur pour un smartphone haut de gamme de 2025.

Le Galaxy Z Flip 7 européen serait nettement moins performant que le modèle américain

Ce n’est pas la première fois que Samsung équipe ses smartphones de deux processeurs différents selon les régions. En général, l’Europe hérite d’un modèle Exynos tandis que les États-Unis profitent d’un Snapdragon. Mais l’écart de puissance devient difficile à ignorer. Les clients européens pourraient payer le même prix pour un téléphone moins performant. Une stratégie qui suscite frustration et incompréhension chez de nombreux fans de la marque. D’autant plus que ces différences ne sont souvent pas clairement annoncées au moment de l’achat.

Heureusement, le Galaxy Z Fold 7 devrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite dans toutes les régions. Mais ces résultats posent des questions sur l’avenir de la gamme Exynos. Samsung prévoit déjà d’intégrer le futur Exynos 2600 dans le Galaxy S26. Si les performances ne progressent pas rapidement, la marque pourrait perdre la confiance d’une partie de son public fidèle.