Les Paramètres de Microsoft Edge sont un enfer, mais ça va bientôt changer

Comme annoncé dans la feuille de route officielle, Microsoft s'apprête à revoir de fond en comble le design des Paramètres de son navigateur Edge.

Dans sa lutte éternelle pour damer le pion à Google Chrome, Microsoft continue de multiplier les mises à jour sur Microsoft Edge. Avec la version 127 lancée en juillet par exemple, le navigateur a activé par défaut la fonction Password Monitor. Cet outil se charge de surveiller automatiquement vos mots de passe et vous prévient en cas d'utilisation frauduleuse détectée sur la toile. En mai 2024, la firme de Redmond a considérablement amélioré les performances du navigateur grâce à une refonte majeure baptisée WebUI 2.0.

Et en ce lundi 16 septembre 2024, nos confrères du site Windows Latest ont partagé des informations sur les prochaines nouveautés à venir sur Edge. En effet, il s'avère que Microsoft vient de mettre à jour la feuille de route dédiée au navigateur.

Edge va revoir l'interface de ses Paramètres

Concrètement, le constructeur américain va s'attaquer à un gros défaut d'Edge, à savoir le côté usine à gaz des Paramètres. Pour rendre la recherche plus efficace et plus simple, Microsoft compte apporter trois améliorations distinctes.

Tout d'abord, la marque américaine va introduire un accès rapide aux sections les plus utilisées sur la page d'accueil des Paramètres Edge. Pratique pour se rendre dans les catégories Téléchargements, Système et Performance ou Apparence en un clic. Dans un second temps, les catégories les plus fournies en option (comme Condentialité, Apparence, Cookies et autorisations du site, Système et Performance) proposeront un accès rapide aux commandes les plus utilisées. Enfin et toujours pour ces catégories les plus garnies, chaque section permettra d'accéder à ses sous-paramètres respectifs en un clic. L'idée étant de proposer une sorte de table des matières.

Nos confrères de Windows Latest se sont livrés au jeu des 7 différences, et il faut bien avouer que les Paramètres de Google Chrome sont mieux rangés et plus intuitifs dans leur utilisation. D'après la feuille de route de Microsoft, ces changements sur l'interface des Paramètres seront déployés progressivement à partir d'octobre 2024. On se doute que les utilisateurs des canaux bêta du navigateur seront les premiers à en bénéficier, avant une arrivée sur la version stable.

