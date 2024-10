Les Oppo Find X8 et X8 Pro se dévoilent sous toutes les coutures avant leur sortie, voici les images

À environ 10 jours de leur présentation officielle, les Oppo X8 et X8 Pro se montrent en images sous tous les angles possibles. Voici à quoi vont ressembler les prochains smartphones de la marque chinoise.



Après un départ massif de l'Europe il y a deux ans, la marque chinoise Oppo a fait son retour en France. Elle n'a pas perdu de temps pour lancer de nouveaux smartphones dans l'Hexagone avec les Reno12 F et Reno12 FS fin septembre. Le constructeur ne s'arrête pas en si bon chemin et annonce rapidement l'arrivée de 2 nouveaux modèles, les Oppo Find X8 et Oppo Find X8 Pro.

Ils seront officiellement présentés en Chine le 24 octobre prochain, mais pas besoin d'attendre pour se faire une (très) bonne idée de leur design. Et pour cause : le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé les deux smartphones sous tous les angles.

Voici à quoi ressemblent les Oppo Find X8 et X8 Pro

En image d'illustration de cet article se trouve le Oppo Find X8 rose, sachant qu'il sera également lancé en blanc, bleu et noir. Juste en-dessous, vous pouvez admirer le modèle Pro dans sa version bleue. Il aura droit aux mêmes couleurs que son petit frère, rose mis à part.

Comme avant chaque lancement de smartphones, la fiche technique des Oppo Find X8 est connue presque dans son intégralité. L'écran du modèle standard ferait 6,7 pouces et afficherait une définition de 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Même chose pour la variante Pro, mais sur une dalle de 6,8 pouces.

Le processeur du X8 serait un MediaTek Dimensity 9400, tandis que le Pro dirait adieu aux puces Snapdragon de Qualcomm au profit du même SoC. Notez que seul le X8 Pro bénéficiera du bouton Quick Capture sur sa tranche.

La fuite ne s'arrête pas aux deux smartphones puisque les prochains écouteurs et tablette d'Oppo en font également partie, respectivement les Enco X3 et la Pad 3 Pro. Si vous souhaitez les voir, n'hésitez pas à consulter le lien ci-dessous. Des photos des X8 et X8 Pro dans d'autres coloris sont également présentes.

Source : @evleaks via GSMArena