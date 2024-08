Les Oppo Find X8 et Find X8 Pro se dévoilent déjà avant leur sortie, ce que l’on sait des fiches techniques

Le célèbre informateur Yogesh Brar a fourni des détails sur la prochaine série Find X8 d'OPPO, y compris le Find X8 standard et le Find X8 Pro haut de gamme.

Cela fait maintenant deux ans qu’Oppo s’était retiré de France, nous faisant ainsi rater deux générations de smartphones Find haut de gamme. Après la gamme Find X7 exclusive à la Chine et le retour officiel de la marque en Europe, OPPO semble se préparer à un lancement mondial avec la nouvelle série Find X8.

Comme d’habitude, les smartphones devraient dans un premier temps sortir en Chine avant d’arriver en France, mais avant leur sortie, on sait peut-être déjà à quoi s’attendre. Le leaker Yogesh Brar aurait déjà dévoilé une partie des fiches techniques des deux appareils.

Quelles caractéristiques techniques pour les Find X8 ?

Le Find X8 standard serait doté d'un écran de 6,7 pouces d'une définition de 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il serait équipé du chipset MediaTek Dimensity 9400, une mise à niveau par rapport au Dimensity 9300 du Find X7.

En ce qui concerne l'appareil photo, le Find X8 serait doté d'une configuration à trois objectifs, dont un appareil photo principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 50 MP et périscope 3x. La capacité de la batterie aurait été augmentée à 5 600 mAh, avec une prise en charge de la charge rapide de 100 W. L'appareil aurait un corps en verre et serait disponible en noir, blanc, bleu et rose.

De son côté, le Find X8 Pro serait doté d'un écran micro-courbé de 6,8 pouces, d'une définition de 1,5K et d’une fréquence 120 Hz. Il sera également équipé du SoC Dimensity 9400 de MediaTek, abandonnant ainsi les puces Qualcomm Snapdragon.

La configuration de l'appareil photo comprendra un objectif principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif 3x et un impressionnant périscope offrant un zoom optique 10x. La capacité de la batterie serait légèrement supérieure, à 5 700 mAh, avec le même support de charge rapide de 100 W. Comme le modèle standard, le Find X8 Pro aurait un boîtier en verre et serait disponible en noir, blanc et bleu.

Enfin, un autre leaker, Digital Chat Station, a ensuite ajouté que le modèle Ultra aura lui droit à une batterie de pas moins de 5000 mAh, toujours compatible avec la recharge rapide filaire 100W, et même la recharge sans fil 50W.

L'OPPO Find X8 est provisoirement prévu pour un lancement en octobre, tandis que le calendrier de sortie du Find X8 Pro n'a pas été confirmé pour les marchés mondiaux. Les deux appareils devraient d'abord être lancés en Chine continentale.