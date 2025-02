Le prix français de la RTX 5070 Ti se dévoile et ça va faire mal au portefeuille

La RTX 5070 Ti est déjà listée chez des revendeurs français, à un prix bien plus élevé que celui communiqué initialement par Nvidia.

Nvidia a lancé ses RTX 5080 et RTX 5090, et la famille des cartes graphiques RTX 50 va bientôt s'agrandir. On attend en effet l'arrivée imminente des RTX 5070 Ti et RTX 5070. Et de premières indications sur le prix qu'il va falloir payer pour obtenir la RTX 5070 Ti n'invitent pas à l'optimisme.

Sur son site officiel, Nvidia indique que la RTX 5070 Ti sera disponible à partir de 884 euros, un montant étrange, les tarifs finissant généralement pas le chiffre 9. L'entreprise ne commercialisant pas de modèle Founder's Edition de RTX 5070 Ti, ce sont en fait les fabricants tiers qui vont être chargés de fournir des versions personnalisées de RTX 5070 Ti aux consommateurs. Nvidia n'a donc pas vraiment la main sur les tarifs qui seront pratiqués, et il risque d'être impossible de se procurer une RTX 5070 Ti pour les 884 euros annoncés.

Les espoirs d'une RTX 5070 Ti à moins de 1 000 euros envolés ?

Plusieurs commerçants français ont déjà commencé à lister la RTX 5070 Ti sur leur site web, dont Cybertek et Grosbill. Pour l'instant, ce sont des références MSI qui sont concernées. La MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS et la MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS sont affichées à plus de 1 149 euros sur les deux pages. On retrouve aussi la MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION à 1 199 euros.

Des tarifs bien supérieurs aux 884 euros que l'on pouvait espérer. Il s'agit peut-être de prix temporaires avant la sortie officielle des produits, mais il ne s'agit pas de la théorie la plus probable. Reste l'espoir que Zotac, Asus, PNY ou un autre lance des modèles moins chers, mais là encore, l'optimisme n'est pas de mise. Par ailleurs, la MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS a aussi été repérée en Autriche, chez MediaMark, à 1 169 euros.

La RTX 5070 Ti sera rendue disponible dans le courant du mois de février, selon Nvidia. Un compte à rebours sur le site officiel de MSI laisse entendre que la date exacte est programmée au 20 février.