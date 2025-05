Vous pouvez dès maintenant donner un air de Pixel 10 à votre téléphone et c’est 100 % gratuit

Les visuels du Pixel 10 sont déjà disponibles… sous forme de fonds d’écran. Une fuite dévoile l’ensemble des images officielles attendues sur les prochains modèles de Google. Et vous pouvez les installer sans attendre, quel que soit votre smartphone.

Les grandes marques dévoilent rarement à l’avance tous les détails de leurs futurs téléphones. Pourtant, il arrive que certaines informations filtrent, notamment les fonds d’écran officiels, souvent révélateurs du style et des coloris à venir. Google n’échappe pas à cette tendance. À quelques mois du lancement attendu du Pixel 10, une fuite permet déjà d’accéder à toute la collection d’images prévue pour cette nouvelle génération.

La fuite provient du canal Telegram Mystic Leaks, bien connu pour ce type de révélations. Elle comprend 40 fonds d’écran en haute définition, issus des modèles Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Chaque visuel est décliné en version claire et sombre, ce qui permet de les adapter facilement selon votre préférence ou le thème du téléphone. Ces derniers sont également liés aux coloris supposés des appareils : Obsidian, Blue, Iris et Limoncello pour la version standard, et des tons plus sobres comme Sterling, Porcelain ou Vert pour les versions Pro.

Les 40 fonds d’écran du Pixel 10 sont disponibles gratuitement en téléchargement

L’ensemble des images a été regroupé dans une fichier ZIP de 76 Mo, que l’on peut récupérer directement depuis le canal Telegram de Mystic Leaks. Il suffit de disposer d’un gestionnaire de fichiers sur son téléphone pour extraire les images. Aucun compte Google, aucune inscription, aucun achat : le téléchargement est totalement libre. Cela permet à n’importe quel utilisateur Android, ou même iPhone, de personnaliser son écran avec style sans attendre la sortie officielle du Pixel 10.

Ces fonds d’écran donnent aussi un aperçu des teintes que Google pourrait proposer sur sa nouvelle gamme, qui devrait arriver d’ici septembre. Les premières images du Pixel 10 laissent penser que le design général restera proche de celui du Pixel 9, mais avec des améliorations internes comme l’intégration du nouveau processeur Tensor G5. En attendant, ces visuels permettent déjà de se projeter et de profiter d’un avant-goût gratuit du futur smartphone.

Télécharger les fonds d’écran du Pixel 10 (ZIP – 76 Mo)