Les montres connectées Amazfit sont à prix mini pour l’Escapade d’Eté AliExpress !

Envie de vous faire plaisir sans vous ruiner ? AliExpress vous gâte avec son Escapade d'Eté ! Parmi les offres immanquables, les montres Amazfit se démarquent avec des prix cassés. La GTR 3 Pro est par exemple à moins de 100€ ! Ne manquez pas ces bons plans jusqu'au 20 juillet inclus.

Découvrir l'Escapade d'Eté chez AliExpress

L'Escapade d'Eté d'AliExpress, c'est l'occasion rêvée de dénicher des produits high-tech à des prix incroyables. Avec des remises allant jusqu'à 60 % sur une vaste gamme de produits, c'est le moment parfait pour se laisser tenter par les montres connectées Amazfit, idéales pour les amateurs de technologie et de sport.

Jusqu'au 20 juillet prochain, l'enseigne propose en effet :

L'Amazfit GTR 3 Pro à 97,36€ au lieu de 188,02€ avec le code PHONAND08 (ou FRGD08)

L'Amazfit Active à 129,74€ au lieu de 188,03€ avec le code PHONAND08 (ou FRGD08)

Et pour ceux qui veulent encore plus de bonnes affaires, AliExpress propose des codes promo valables sur tout le site et générés spécialement pour les lecteurs de Phonandroid :

3€ de remise dès 29€ d'achat avec le code PHONAND03

8€ de remise dès 69€ d'achat avec le code PHONAND08

20€ de remise dès 169€ d'achat avec le code PHONAND20

30€ de remise dès 239€ d'achat avec le code PHONAND30

50€ de remise dès 369€ d'achat avec le code PHONAND50

L'Amazfit GTR 3 Pro sous la barre des 100€

Profiter de l'Amazfit GTR 3 Pro à prix mini

L'Amazfit GTR 3 Pro est une montre connectée haut de gamme dotée d'un écran AMOLED de 1,45 pouces offrant une résolution exceptionnelle pour une lisibilité optimale, même en plein soleil. Avec une autonomie de batterie impressionnante de 12 jours en utilisation normale, elle permet une utilisation prolongée sans recharge fréquente.

Elle intègre des fonctionnalités avancées de suivi de la santé, incluant la mesure de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance du stress. De plus, elle propose plus de 150 modes sportifs, rendant son suivi d'activités physiques extrêmement précis et diversifié. Son design élégant et ses matériaux de qualité en font un accessoire aussi stylé que performant.

La nouvelle Amazfit Active à prix cassé

Profiter de l'Amazfit Active à prix mini

Sortie récemment, l'Amazfit Active se distingue par son écran HD de 1,43 pouces offrant des couleurs vives et une clarté exceptionnelle. Sa batterie longue durée assure jusqu'à 14 jours d'autonomie, permettant une utilisation sans interruptions fréquentes.

Elle est dotée de nombreuses fonctionnalités de santé, comme le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, le stress, et propose des exercices de respiration pour mieux gérer le bien-être quotidien. De plus, l'Amazfit Active offre une variété de modes sportifs, rendant son suivi des activités physiques précis et adapté à divers types d'entraînements. Son design moderne et élégant s'adapte à tous les styles.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.