Les Mi Watch Lite et Mi Smart Speaker de Xiaomi arrivent en France

Xiaomi France annonce l’arrivée de deux nouveaux accessoires connectés. Il s’agit de la Mi Watch Lite et du Mi Smart Speaker, deux produits présentés en Chine durant l’automne 2020. La première sera commercialisée au prix de 70 euros, tandis que le second sera proposé à 60 euros. Ils sont d’ores et déjà disponibles sur le Mi Store.

L’actualité de Xiaomi est intense cette semaine. Nous attendons en fin de semaine l’arrivée d’un ou deux nouveaux smartphones dans la gamme Redmi. Les rumeurs parlent d’un Redmi 9T et d’un Redmi Note 9T, lesquels devraient être présentés le 8 janvier. Ce sont deux champions du rapport qualité-prix. La version Note devrait être compatible 5G et serait vendue entre 230 et 270 euros selon les configurations.

En attendant l’arrivée de ces deux smartphones (si les rumeurs se confirment), Xiaomi annonce officiellement l’arrivée de deux accessoires connectés qui pourraient parfaitement accompagner les deux Redmi. Il s’agit de la Mi Watch Lite et du Mi Smart Speaker. Ces deux produits ne nous sont pas inconnus. La montre a été présentée en décembre 2020, tandis que l’enceinte connectée a été dévoilée en octobre 2020.

Une montre connectée à moins de 70 euros

La Mi Watch Lite est une montre connectée particulièrement abordable. Son prix public conseillé hors promotion est de 70 euros. Son boitier est en plastique. Il mesure 41 mm. Il est bien évidemment étanche (certification 5ATM). Il est compatible avec les bracelets mesurant 20 mm de largeur. La montre est dotée d’un écran LCD TFT de 1,4 pouce. Elle dispose de 256 Mo de stockage et d’une batterie de 230 mAh offrant une autonomie de 9 jours selon Xiaomi. Elle se recharge entièrement en deux heures. Avec le bracelet, la montre pèse 35 grammes, ce qui est très léger.

Elle est compatible Bluetooth 5.1 et elle fonctionne avec l’application Xiaomi Wear. Et elle est équipée d’un cardiofréquencemètre (pour la mesure de la fréquence cardiaque) et d’un couple accéléromètre / gyroscope pour le suivi d’activité. 11 modes sont pris en charge au lancement, dont la course, le vélo, la marche, le cricket (essentiel pour les Indiens) et la natation. Enfin, elle est munie d’un GPS autonome et d’un baromètre. Notez que la Mi Watch Lite est strictement identique à la Redmi Watch vendue en Chine.

Un concurrent de l'Amazon Echo à 60 euros

Le Mi Smart Speaker est une enceinte connectée comparable à un Echo d’Amazon ou un HomePod Mini chez Apple. L’enceinte 151 mm de hauteur et pèse 842 grammes. Elle intègre un haut-parleur de 2,5 pouces offrant une puissance de 12 watts. Si vous avez deux Mi Smart Speaker, ils peuvent être associés pour former un ensemble stéréo. Deux microphones permettent de la contrôler vocalement (Google Assistant intégré). Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec les commandes vocales, vous pouvez également contrôler certaines fonctions avec la surface tactile qui se trouve sur le dessus.

Le Mi Smart Speaker fonctionne sur un SoC Amlogic quad-core, 256 Mo de stockage et 512 Mo de RAM. Il dispose d’un modem WiFi dual band pour se connecter à Internet et au réseau local. C’est nécessaire pour Google Assistant, mais aussi pour contrôler les produits domotiques connectés compatibles. Dans son communiqué, la marque évoque des télévisions, des disques dur multimédia, des purificateurs d'air, des robots aspirateurs, des thermostats et bien d'autres choses. Si tous les produits vendus par Xiaomi sont très certainement pris en charge, les produits des marques concurrentes ne le sont pas forcément. Prêtez y attention avant l'achat.

L’enceinte peut également servir de sortie audio pour un smartphone avec sa connexion Bluetooth. Et elle est compatible Chromecast pour y diffuser de la musique ou du son. Le produit est compatible avec de nombreuses plates-formes musicales, dont Spotify, Deezer, YouTube Music ou encore Pandora. Mais pas avec Apple Music… Le contraire aurait été étonnant. Son prix public conseillé est de 60 euros environ.

Les deux produits sont d’ores et déjà disponibles. Vous pouvez les acquérir dans les Mi Store en ligne ou physiques (en respectant bien sûr les règles imposées du couvre-feu). Le Mi Smart Speaker est également proposé chez Boulanger. Et des promotions ont lieu à l’occasion de leur lancement. Attention, les dates butoirs sont différentes pour les deux produits.