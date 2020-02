Les meilleures messageries mail gratuites

Ce ne sont pas les messageries qui manquent sur internet. De nombreux services gratuits existent pour répondre à la demande des utilisateurs, que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle. On vous aide à vous y retrouver.

L’offre en boites mail gratuites est pléthorique et vous ne savez pas vers laquelle vous tourner ? Nous vous proposons une liste des meilleures plateformes actuellement disponibles sur le marché afin de vous aider à choisir. Nous mentionnerons bien entendu des références comme Gmail ou Outlook, mais aussi des alternatives à ces géants.

Gmail

On commence par l’évidence : Gmail. Loin d’être un précurseur, la boite mail a été lancée par Google en 2004. Mais sa simplicité, son interface claire, l’ajout régulier de nouvelles fonctionnalités et son intégration à l’écosystème Google lui ont permis de dépasser la concurrence. Aujourd’hui, Gmail compte plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs.

On apprécie son grand espace central dédié à la liste des messages reçus sur la home puis au corps des mails une fois ouverts. La division automatique en trois onglets : principale, réseaux sociaux et Promotions permet de hiérarchiser automatiquement l’importance des messages sans besoin d’aller régler tout un tas de paramètres soi-même. Le désabonnement simplifié aux newsletters est aussi une fonctionnalité qui simplifie beaucoup la vie.

Sur desktop, Gmail offre même des services enrichis en intégrant directement d’autres plateformes de Google. On pense à Hangouts pour la communication en direct, y compris vocale et vidéo, mais aussi à Agenda, avec la possibilité de remplir automatiquement son calendrier à partir d’informations reçues sur Gmail (une réservation notamment). On retrouve aussi les outils Keep et Tasks. De nombreux modules complémentaires sont aussi disponibles pour améliorer l’expérience : Dropbox, Slack…

Bref, Gmail est la messagerie user-friendly par excellence. Pouvoir ouvrir un document envoyé en pièce jointe sans même ouvrir le mail est un autre exemple témoignant de l’intelligence avec laquelle Gmail est conçu pour nous faire gagner du temps.

Outlook

Microsoft a réussi à faire d’Outlook l’un des services de messagerie les plus utilisés du marché. Mais la plateforme ne part pas de rien, loin de là. Au départ, Microsoft rachète Hotmail, qui intègre alors l’écosystème MSN du géant américain. Au fil des années, le nom a changé à de nombreuses reprises, à base de Hotmail, MSN et autre Windows Mail, avant de devenir Outlook, qui regroupe ainsi les adresses « hotmail » et « live » que bon nombre d’entre nous utilisaient avant l’essor de Gmail.

L’un de ses principaux atouts est forcément son excellente intégration à l’environnement Windows ainsi qu’aux suites logicielles de Microsoft (OneDrive, Office…). Là où Gmail a Hangouts, Outlook a Skype. Sa fiabilité est aussi à mettre en avant, tout comme le nombre hallucinant d’options de personnalisation et de gestion. On peut par contre regretter une interface qui ressemble à un menu Windows : certes simple, mais pas des plus agréables à l’œil.

Plusieurs fonctionnalités font vraiment la différence. On aime particulièrement la possibilité de rédiger un mail et de programmer son envoi à la date et à l’heure de son choix. Le fait de paramétrer le classement des messages reçus est aussi très appréciable pour trier ce qui relève du personnel, du professionnel ou de messages de moindre importance. Vous pouvez même cibler un mot en particulier et donner l’instruction à Outlook de le ranger dans un dossier spécifique. Par exemple, placer tous les mails contenant le mot « commande » dans un onglet « achats » ou le mot « réservation » dans « sorties ».

Notez par ailleurs qu’Outlook est souvent associé à Courrier, l’application pour Windows 10. Pas besoin d’aller voir bien loin pour trouver de la qualité, l’application Courrier présente par défaut sur Windows 10 fait parfaitement le job. Notez ici qu’il s’agit d’un client, permettant notamment la gestion des mails reçus et l’envoi de mails à partir de plusieurs adresses. Vous pouvez le configurer pour recevoir tous vos messages de Gmail, Outlook, iCloud et autres sur cette unique interface. Bien entendu, comme dans le cas d’Outlook, l’un des principaux avantages de ce service est aussi son bon fonctionnement avec d’autres applications Windows, comme le calendrier. Contrairement à Outlook qui reprend souvent la logique de la suite Office, Courrier s’inspire bien plus de l’interface et du fonctionnement de Windows 10. C’est donc une question de préférence et d’habitude. Conseillé aux débutants pour son incroyable clarté ou à ceux qui veulent réunir facilement en un endroit plusieurs adresses mail de plateformes différentes. Pour les utilisateurs plus chevronnés, ce n’est pas forcément la meilleure solution, car il manque tout de même quelques fonctionnalités avancées.

Yahoo! Mail

Qu’il s’agisse de boîte mail ou de moteur de recherche, Yahoo! existe depuis plus longtemps que Google. Mais celui qui était à une époque quasiment sans concurrence et écrasait le marché aborde aujourd’hui le statut d’outsider sur le marché.

Yahoo! Mail se distingue particulièrement par son gigantesque espace de stockage de 1 To. De quoi voir venir, et suffisant pour la plupart des utilisateurs pour toute une vie sans jamais supprimer un document ou une pièce jointe. Le service n’offre par contre pas directement d’enregistrement de fichiers sur le cloud, il faut pour cela passer par des plateformes tierces intégrées, comme Google Drive ou Dropbox.

Niveau interface, Yahoo! Mail est assez proche de ce que propose Gmail. On retrouve à gauche la colonne de menus et onglets pour gérer ses messages, avec plusieurs catégories qui permettent une meilleure organisation : favoris, réseaux sociaux, commerce en ligne, finance, voyage… Comme chez la concurrence, il est possible d’importer d’autres adresses pour avoir tout son contenu au même endroit.

Si vous avez besoin de beaucoup de stockage et que vous n’êtes pas intéressé par les services autres que le pur envoi/réception de mails, il s’agit d’une bonne alternative. Pour une expérience plus complète, Gmail et Outlook paraissent un meilleur choix.

Mail.fr

Alors que des services comme Gmail ou Yahoo! Mail ne sont pas irréprochables en termes de respect de la vie privée et des données personnelles de leurs utilisateurs, accusés d’utiliser nos informations pour de la publicité ciblée et sans garantie de sécurité quant à l'emplacement des serveurs où sont stockées les données, Mail.fr se pose comme une option envisageable.

Les serveurs sont situés en Allemagne et les informations doivent être traitées dans le cadre du RGPD. Les échanges sont chiffrés via les protocoles SSL/TLS et la signature DKIM pour une meilleure sécurité. De ce point de vue là, cet outil fait mieux que la plupart des solutions, notamment américaines.

Autre bonne nouvelle, il est possible d’envoyer des fichiers particulièrement volumineux et pouvant atteindre jusqu’à 60 Mo, contre moins de 30 Mo par fichier chez la concurrence. Par contre, vous bénéficiez seulement de 2 Go de stockage gratuits, partagés entre la boite mail et le cloud.

ProtonMail

Comme Mail.fr, ProtonMail est une solution européenne dont l’intérêt principal est la protection des données personnelles et la sécurité. Développés par des chercheurs du CERN, les serveurs de la plateforme sont tous basés en Suisse. Les communications bénéficient du chiffrement de bout en bout pour garantir l’impossibilité d’intercepter et d’accéder aux messages.

L’interface est agréable et fait penser à celle d’un CMS. Elle se différencie des autres services mail présentés dans ce dossier, et c’est un bon point. Par contre, les options de personnalisation sont peu nombreuses. La formule gratuite ne permet de créer que trois dossiers pour le rangement des vos emails. Cela ne convient pas à tout le monde, mais peut demeurer suffisant pour certains utilisateurs.

Autre restriction, ProtonMail n’offre que 500 Mo d’espace de stockage pour l’archivage des messages et de leurs pièces jointes. Là encore, à chacun d’estimer si un tel volume peut satisfaire ses besoins. Si ProtonMail est utilisé comme messagerie secondaire pour les communications les plus importantes seulement pour son niveau de sécurité élevé, 500 Mo peuvent suffire. Attention également à la limite de 150 mails maximum par jour.

Pour résumer, il s’agit d’une option pertinente pour quiconque souhaite avoir une messagerie sécurisée, mais ne compte pas forcément s’en servir beaucoup.

GMX

GMX (Global Message eXchange) est un service allemand qui existe depuis 1998. Mais il est disponible en France seulement depuis 2009, date à laquelle ont été rachetés les domaines de la mythique plateforme CaraMail. GMX est très populaire dans les pays européens germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse), et gagne à être connu chez nous.

Il offre une garantie de sécurité aux utilisateurs puisque ses serveurs sont situés en Europe, et qu’il doit entrer dans les clous du RGPD. Les communications sont également chiffrées. GMX propose un stockage jusqu’à 65 Go pour l’archivage des mails et des pièces jointes qu’ils contiennent. Autre atout : la possibilité d’envoyer des fichiers d’un poids allant jusqu’à 50 Mo, bien plus que sur la plupart des services concurrents.

L’interface n’est pas des plus attractives, mais reste efficace. Des options de personnalisation sont proposées, notamment avec la possibilité d’installer un thème différent pour obtenir une expérience utilisateur plus proche de ce à quoi on aspire.

Mention spéciale à son filtre antispam particulièrement efficace, ainsi qu’à la mise à disposition d’un espace de stockage cloud de 2 Go.