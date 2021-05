Les MacBook Pro avec un nouveau design ne pourraient arriver qu’en 2022

Apple a pour ambition de sortir ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec processeur M1 avant la fin de l’année. Toutefois, le COVID ainsi que la production de l’iPad Pro M1 pourrait en décider autrement.

Apple est actuellement en pleine mutation. En effet, le constructeur abandonne petit à petit les processeurs de fabricants extérieurs (Intel) au profit du sien, le M1. Nous avons déjà eu les premiers MacBook ainsi que l’iPad Pro équipés. La prochaine étape, ce sont bien entendu les MacBook Pro de 14 pouces et de 16 pouces. Toutefois, on pourrait ne pas les avoir cette année.

Selon Digitimes, Apple a pour ambition de sortir ses nouveaux modèles au deuxième semestre de 2021. Toutefois, les choses sont compliquées, surtout avec la flambée des cas de coronavirus à Taiwan. De plus, les lignes de production sont déjà occupées par l’iPad Pro, équipé d’un processeur M1 et d’un écran mini-led, comme devraient l’être les nouveaux ordinateurs de la firme de Cupertino.

Les nouveaux MacBooks Pro pourraient sortir en 2022

Les deux Macbook Pro pourraient donc être décalés à l’année prochaine si la situation sanitaire ne s’arrange pas, selon le site, mais Apple pourrait trouver une toute autre solution. Selon ses sources, le constructeur pourrait faire le choix de présenter ses produits, mais de ne pas les rendre disponibles à l’achat tout de suite. De même, une fois commercialisés, les stocks resteraient très limités pendant un certain temps. Nous commençons à avoir l’habitude dans l’industrie avec la pénurie des semi-conducteurs…

Si le MacBook Air 2020 a signé une révolution dans le catalogue Apple avec son nouveau processeur, les MacBook Pro 14 et 16 pourraient aller encore plus loin. Eux aussi seraient équipés du nouveau SoC M1, mais avec un design plus adapté. On peut donc s’attendre à des produits plus fins et plus légers. Un écran mini-Led, comme sur l’iPad Pro, pourrait également faire son apparition. Pour rappel, cette technologie permet d’avoir une dalle extrêmement lumineuse grâce à des leds réparties sous toute la surface.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialisé dans les produits Apple, a indiqué qu’ils pourraient également abandonner la fameuse TouchBar, mais devenir compatible avec MagSafe. Ne reste maintenant plus qu’à attendre pour voir ce que va nous proposer Apple.