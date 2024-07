Les jeux sur smartphones seront bientôt plus beaux et moins gourmands en énergie grâce à cette technologie

Arm a annoncé son propre upscaler graphique conçu pour les smartphones. Baptisée Arm Accuracy Super Resolution (ASR), cette technologie innovante promet d'améliorer les visuels des jeux tout en réduisant la consommation d'énergie des appareils mobiles.

Arm vient de dévoiler un upscaler mobile, l’Accuracy Super Resolution, qui pourrait bien révolutionner le gaming sur smartphone. Au cœur de l'ASR se trouve l'upscaling temporel, une technique qui génère des images de meilleure qualité en analysant plusieurs images. Cette approche, inspirée de FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) d'AMD, s'oppose à l'upscaling spatial, qui s'appuie sur une seule image. Le résultat ? Des jeux plus fluides et des graphismes améliorés sur des appareils à la puissance de traitement limitée.

Mieux encore, l’ASR est open-source. Arm met cette technologie à la disposition des développeurs sous une licence MIT, ce qui pourrait accélérer son adoption et son perfectionnement. L'impact de l'ASR sur les jeux mobiles pourrait être considérable. Lors des tests effectués par Arm sur un appareil équipé d'un GPU Immortalis-G720 et d'un écran de 2800 x 1260 pixels, l'ASR a permis d'augmenter le nombre d'images par seconde de 53 % par rapport au rendu en définition native. Plus impressionnant encore, il a surpassé le FSR 2 d'AMD dans ces conditions spécifiques.

La technologie ASR pourrait bien aider à préserver votre batterie

Mais il ne s'agit pas seulement d'améliorer les graphismes. L'effet de l'ASR sur l'autonomie de la batterie pourrait bien changer la donne. Des tests effectués sur un appareil équipé du Dimensity 9300 de MediaTek ont montré que le rendu à 540p et l'upscaling avec ASR consommaient beaucoup moins d'énergie que l'exécution d'un jeu à la définition native de 1080p. Pour les joueurs mobiles, cela pourrait signifier des sessions de jeu plus longues sans avoir à chercher le chargeur.

Bien que la technologie ASR soit principalement destinée aux appareils mobiles, sa portée potentielle s'étend plus loin. Les processeurs Arm équipant un nombre croissant d'ordinateurs portables, y compris des modèles de Microsoft, Dell, Lenovo et Samsung, nous pourrions voir l'ASR faire son entrée dans les PC portables à l'avenir. Les ordinateurs équipés de puces Snapdragon X Elite pourraient donc enfin proposer d’impressionnantes performances en jeu, et cela sans carte graphique dédiée.