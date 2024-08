Les iPhones vont pouvoir concurrencer Google Wallet avec de nouvelles options pour les paiements sans contact

Apple va permettre à d'autres applications d'utiliser la technologie NFC de l'iPhone, ouvrant la porte à de nouvelles façons de payer et d'accéder à différents services.

Apple, connue pour son écosystème fermé, va bientôt offrir plus de liberté aux utilisateurs d'iPhone avec iOS 18.1. Jusqu'à présent, la technologie NFC était essentiellement utilisée pour Apple Pay. Cependant, cette mise à jour permettra aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités similaires à celles de Google Wallet dans leurs propres applications, ce qui élargit considérablement les possibilités d'utilisation des smartphones de la marque a la pomme.

Concrètement, cela signifie que vous pourrez bientôt utiliser votre iPhone pour bien plus que des paiements. Les applications compatibles pourront proposer des fonctionnalités comme le paiement sans contact, les badges d'accès pour le travail, les tickets d'événements, les clés numériques pour votre voiture ou votre chambre d'hôtel, et même des cartes de fidélité. Cependant, pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, les développeurs devront remplir certaines conditions imposées par Apple, comme signer un accord commercial et payer des frais. Ces mesures visent à garantir la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Les iPhones vont pouvoir remplacer vos badges et cartes grâce à de nouvelles fonctionnalités NFC

Avec l'ouverture de ces fonctionnalités, votre iPhone pourrait bientôt remplacer de nombreux objets du quotidien. Vous pourrez choisir quelle application utiliser pour vos paiements ou pour simplement ouvrir la porte d’un local sécurisé, tout cela simplement en double-cliquant sur le bouton latéral de votre smartphone. Apple veut s'assurer que les développeurs respectent des standards de sécurité élevés, mais cette évolution rapproche son fonctionnement du modèle de Google Wallet, où les utilisateurs ont plus de contrôle sur les applications qu'ils utilisent.

Pour l'instant, ces nouvelles possibilités seront disponibles dans certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. La France n'en fait pas encore partie, mais il est possible que ces fonctionnalités soient déployées plus tard. Cette initiative fait partie des efforts d'Apple pour ouvrir son écosystème, sous la pression de régulations comme celles de l'Union européenne.

Si cette ouverture est généralement perçue positivement, elle pourrait aussi entraîner une fragmentation de l'utilisation des services, chaque application ayant ses propres fonctionnalités. Cela pourrait rendre moins central l'utilisation d'Apple Wallet, qui servait jusqu'à présent de hub pour ces services.

Source : Apple