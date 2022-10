Les iPhone et iPad permettent de réduire les retards des avions, selon Apple

En utilisant des iPad et des iPhone dans toutes les étapes de ses vols, la compagnie aérienne United Airlines a vraisemblablement réduit les retards des passagers de 13 millions de minutes. C'est l'équivalent en temps de l'élimination d'une heure de retard pour plus de 216 000 passagers.

Lorsque vous vous apprêtez à prendre l’avion, il arrive de constater que celui-ci a du retard. Beaucoup de choses sont hors du contrôle des compagnies aériennes, comme la météo, des absences pour maladie, ou encore des pannes sur les appareils. Cependant, il y a beaucoup de choses que les compagnies aériennes peuvent mettre en place pour réduire les retards, et il semblerait que les iPhone et les iPad peuvent jouer en grand rôle dans cette prévention.

Apple a publié une nouvelle “Success Story” sur son site web Apple at Work, présentant les résultats de son partenariat avec United Airlines. Selon le géant américain, la compagnie aérienne a fourni des iPhone et des iPad à l'ensemble de ses 85 000 employés, les rendant ainsi « totalement mobiles et capables d'être les plus efficaces possibles ».

Les retards d’avions diminuent grâce aux produits d’Apple

Apple affirme que les iPhone et les iPads ont permis d'éviter 13 millions de minutes de retard aux passagers de la compagnie aérienne, grâce aux 120 000 appareils Apple déployés auprès des employés de United Airlines au cours de ces plus de 10 années « d'innovation continue »avec les produits et services Apple.

Concrètement, Apple souligne par exemple que l'iPad aide les pilotes à naviguer grâce à une collection d'applications permettant de « récupérer des informations précises et actualisées dans le cockpit ». Grâce à la disponibilité des données en un simple clic, les pilotes n’ont plus à transporter des tonnes de papiers lors de leurs vols. En se passant de papier, United Airlines affirme économiser chaque année 1 482 000 litres de carburant et 21 000 arbres.

Apple met également en avant une application personnalisée permettant aux agents d'embarquement de recevoir et d'accepter plus facilement les affectations de vol, tandis qu'une autre aide les agents de bord à communiquer et à gérer les besoins du service clientèle. Évidemment, tout ceci semble pouvoir être réalisé avec d’autres appareils que ceux d’Apple, mais il est bon de voir que de tels partenariats ont finalement des répercussions positives sur les passagers.