Les Huawei Mate 20, 20 Pro et 20 RS ne recevront plus les mises à jour de sécurité Android

Huawei a mis à jour la liste des smartphones bénéficiant de la mise à jour mensuelle et trimestrielle d’EMUI. Deux modèles ont été ajoutés, le Mate 30 Pro 5G et le Nova Lite 3+, appelé dans nos contrées le P Smart 2020. Ils rejoindront les autres modèles mis à jour chaque mois pour les plus chanceux, sinon chaque trimestre. Quatre modèles de la série Mate 20 sont retirés de ces listes, dont le Mate 20 Pro.

Malgré les difficultés ces deux dernières années, et une forte baisse attendue en 2021 au niveau mondial, Huawei continue d’être très actif sur le marché de la téléphonie. La firme chinoise continue de développer de nouveaux modèles, comme le Mate 40 Pro qui est récemment devenu le nouveau fleuron de la photographie mobile, selon DxOMark. Et elle devrait continuer à présenter d’autres modèles très prochainement, comme le P50 et le P50 Pro qui ont fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers jours. L’une d’entre elles affirme qu’ils pourraient être proposés avec Android, mais aussi avec Harmony OS.

Lire aussi – EMUI 11 : Huawei déploie la mise à jour sur 14 nouveaux smartphones

Car Huawei continue de soutenir la version open source du système d’exploitation de Google, grâce à quoi le constructeur peut continuer de mettre à jour son système d’exploitation. Nous parlons bien sûr des mises à jour fonctionnelles, grâce à EMUI, mais aussi des mises à jour de sécurité. Dans ce dernier cas, la liste des terminaux actuellement pris en charge est relativement longue. Elle compte une quinzaine de smartphones qui sont mis à jour chaque mois, ainsi que 50 smartphones et 11 tablettes qui reçoivent les patchs de sécurité chaque trimestre.

Huawei arrête les mises à jour de sécurité sur quatre modèles de la série Mate 20

Cette semaine, Huawei a communiqué quels sont les terminaux qui s’ajoutent à cette liste et ceux qui vont être retirés, puisqu’ils sont arrivés en fin de période de support technique. Huawei a ainsi décidé d’ajouter le Mate 30 Pro 5G à la liste des smartphones mis à jour chaque mois. Et le Nova Lite 3+, une variante chinoise du P Smart 2020, arrive dans la liste des mobiles mis à jour chaque trimestre. Quatre départs sont à noter. Et ils font tous partie de la gamme Mate 20, sortis en 2018. Il s’agit des Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS et la version 4G du Mate 20 X. Restent le Mate 20 X 5G dans la liste mensuelle et le Mate 20 Lite dans la liste trimestrielle.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète (et actualisée) des smartphones qui profiteront, au moins pendant le mois de janvier, d’une mise à jour. La liste est fractionnée en série (P, Mate, Nova, Y, etc.) et comprend également les smartphones Honor sous EMUI ou Magic UI. Vous retrouverez en toute fin la liste des tablettes concernées. Attention, certaines références ne sont pas proposées en France, mais vous y retrouverez aussi leurs versions européennes.

Séries P (mises à jour mensuelles)

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite New Edition

Séries P (mises à jour trimestrielles)

Huawei P40 lite

Huawei P40 lite 5G

Huawei P40 Lite E

Huawei P30 lite

Huawei P20 lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2020

Huawei P Smart S

Huawei P Smart+ 2019

Séries Mate (mises à jour mensuelles)

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 20 X 5G

Séries Mate (mises à jour trimestrielles)

Huawei Mate 20 Lite

Séries Nova (mises à jour trimestrielles)

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 4

Huawei Nova 3

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova Lite 3+

Huawei Nova 3i

Séries Y (mises à jour trimestrielles)

Huawei Y5 2019

Huawei Y5p

Huawei Y6 2019

Huawei Y6 Prime 2019

Huawei Y6 Pro 2019

Huawei Y6p

Huawei Y6s

Huawei Y7 2019

Huawei Y7 Prime 2019

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y7p

Huawei Y8p

Huawei Y8s

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9a

Huawei Y9s

Séries Honor (mises à jour mensuelles)

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor View20

Séries Honor (mises à jour trimestrielles)

Honor 30

Honor 30 Pro+

Honor 30i

Honor 30S

Honor View 30 Pro

Honor 20e

Honor 20i

Honor 20S

Honor 20 Lite

Honor 10 Lite

Honor 10i

Honor 9A

Honor 9C

Honor 9S

Honor 9X

Honor 9X lite

Honor 9X Pro

Honor 8A

Honor 8S

Honor 8A Pro

Tablettes Huawei (mises à jour trimestrielles)

Huawei MediaPad T3

Huawei MediaPad T5

Huawei MediaPad M5 Lite 10

Huawei MediaPad M5 Lite 8

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6

Huawei MatePad

Huawei MatePad T

Huawei MatePad T 10s

Huawei MatePad T 10

Honor Pad V6

Source : Huawei Central