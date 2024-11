Les Google Pixel sont à prix canon chez Boulanger : jusqu’à 500€ de réduction !

Profitez de remises inédites chez Boulanger sur les derniers Google Pixel ! Performances, qualité photo et l’assistant IA Gemini : tout pour un smartphone intelligent et complet, à prix réduit.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? Profitez d’une promotion exceptionnelle chez Boulanger pour obtenir les derniers modèles Google Pixel à des prix irrésistibles ! Avec des remises jusqu’à -500€, c’est le moment idéal pour adopter la puissance des dernières technologies Google, accompagnée de Gemini, l'assistant IA de Google qui transforme l'expérience mobile.

Les offres phares du moment :

-13% sur le Google Pixel 7a à 349,99€ au lieu de 399,99€

à 349,99€ au lieu de 399,99€ -45% sur le Google Pixel 8 Pro à 599,99€ au lieu de 1099,99€

à 599,99€ au lieu de 1099,99€ -22% sur le Google Pixel 8a à 429,99€ au lieu de 550,99€

Voir toutes les offres

À chaque besoin, son Google Pixel

Les Google Pixel 7a, 8a et 8 Pro représentent une gamme complète pour répondre aux attentes variées des utilisateurs, chacun avec des atouts distincts qui les placent avantageusement par rapport à la concurrence.

Le Pixel 7a, modèle d'entrée de gamme, propose une performance équilibrée grâce au processeur Tensor G2, une autonomie fiable et des capacités photographiques de haut niveau, le tout à un prix abordable qui rivalise avec les meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Le Pixel 8a, quant à lui, s’adresse aux utilisateurs recherchant une expérience fluide, avec un écran à 120 Hz et le dernier processeur Tensor G3, qui optimise la vitesse et l’efficacité énergétique. En plus de sa qualité de construction, il se positionne face aux smartphones de milieu de gamme, en offrant des caractéristiques haut de gamme souvent absentes dans cette catégorie.

Enfin, le Pixel 8 Pro incarne l'excellence de Google, avec son écran LTPO 120 Hz, son quadruple capteur photo et ses fonctionnalités avancées comme la résistance accrue, qui rivalisent directement avec les modèles premium des grandes marques.

Profitez de la puissance de Gemini, l’assistant IA de Google

Avec ces modèles Google Pixel, vous accédez également à Gemini, l’assistant IA intégré qui transforme votre façon d’interagir avec votre smartphone. Gemini s’appuie sur les dernières avancées en intelligence artificielle pour anticiper vos besoins et s'adapter à vos habitudes.

En plus des commandes vocales et de la recherche contextuelle, Gemini vous aide à rédiger des textes, organiser vos tâches, planifier, ou encore analyser vos photos pour en extraire les informations clés. Le tout, de manière intuitive et naturelle, facilitant encore plus la prise en main des fonctionnalités avancées de chaque Pixel.

Découvrir les offres Boulanger sur les Google Pixel

Finalement, Que vous soyez à la recherche d’un modèle performant et abordable comme le Pixel 7a, d’un haut de gamme comme le Pixel 8 Pro ou d’un excellent compromis avec le Pixel 8a, c’est le moment de vous laisser tenter par les offres de Boulanger. Avec Gemini en plus, ces smartphones deviennent de véritables compagnons intelligents dans la vie quotidienne.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.