Les Google Pixel pourront bientôt mesurer le rythme cardiaque et respiratoire en prenant un simple selfie, annonce Google. La méthode pour capter le rythme cardiaque risque vous allez le voir de brouiller vos photos avec des traces de doigtes…

Google révèle que les smartphones Google Pixel pourront bientôt mesurer le rythme cardiaque et respiratoire de ses utilisateurs. Et cela sans le moindre capteur dédié, contrairement à des smartphones concurrents comme les Samsung Galaxy S et Note. Google s'appuie en fait sur le capteur photo des smartphones et l'intelligence artificielle qui “décuple leurs capacités”. A partir du mois prochain, les propriétaires de Pixel pourront ainsi via l'application Google Fit, réaliser ces mesures directement via les capteurs photo du smartphone. En particulier le capteur selfie pour la mesure du rythme respiratoire. Il suffit alors de poser le smartphone dos sur table de sorte qu'il ait une vue sur votre tête et la partie supérieure de votre torse.

Les smartphones de Google équipés de Google Fit se serviront des caméras pour capter pouls et respiration

L'utilisateur doit alors marquer l'emplacement du visage et du torse. puis des instructions vous demandent de respirer normalement. Le smartphone peut détecter le rythme respiratoire en détectant les mouvements ténus de votre corps. Pour le rythme cardiaque c'est un peu différent.

Il faut en effet poser votre doigt sur le capteur photo principal dans de bonnes conditions de luminosité – ou allumer également le flash le cas échéant. Au bout de 30 secondes, vous avez votre mesure. Pour cela Google analyse les changements imperceptible de couleur de votre chair à chaque pulsation cardiaque.

Google explique que le but de ces dispositifs est de permettre aux clients des smartphones Android d'avoir une idée quotidienne de leurs signes vitaux. Google précise néanmoins “ces résultats n'ont pas de visée médicale et ne doivent pas être utilisés pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie ou état de santé”.

Après une exclusivité sur les smartphones Pixel à partir du mois prochain, Google précise que ces fonctionnalité santé seront à terme déployées sur tous les smartphones Android.

