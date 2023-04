Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 auraient enfin une batterie facilement retirable

Samsung pourrait continuer à rendre la vie des réparateurs plus aisée avec des batteries facilement retirables sur ses Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Les batteries ne seraient en effet plus collées aux autres composants et disposeraient d'une languette pour les déloger. Une technique déjà utilisée sur les Galaxy S23.

Avec les Galaxy S23, Samsung a offert la possibilité de retirer plus facilement la batterie pour les réparateurs. Elles ne sont plus collées aux autres composants et disposent d’une languette pour les déloger aisément sans utiliser de produits chimiques. La même technique devrait être utilisée sur les futurs Z Fold 5 et Z Flip 5.

Comme le note Galaxy Club, les batteries des smartphones encore non annoncés de Samsung sont passées par l’organisme de certification sud-coréen. Des photos ont été diffusées et la petite languette bleue est bel est bien présente. Evidemment, nous sommes encore loin des smartphones qui s’ouvrent facilement avec des batteries amovibles, comme c’était la mode il y a quelques années, mais cela rend tout de même la réparation plus aisée pourt ceux qui se risquent à les démonter.

Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 auront des batteries plus faciles à remplacer

Les deux smartphones seront équipés chacun d’une paire de batteries afin de s’adapter à leur format très particulier. Par exemple, le Z Flip 5 disposera d’une batterie secondaire de 971 mAh (un peu moins importante que sur le modèle précédent) chargée de faire fonctionner le second écran.

Les deux Galaxy Z devraient être présentés dans le courant de l’été par Samsung. Traditionnellement, la marque tient son événement Unpacked au mois d’août. Des fuites nous donnent déjà une idée des profils des téléphones.

Le Z Flip 5 devrait être équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un écran secondaire beaucoup plus grand (peut-être de 3,4 pouces). A l’intérieur, nous devrions trouver un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché actuellement. Le Z Fold 5 devrait lui innover au niveau de sa charnière, en éliminant enfin le petit espace lorsque l’écran principal est fermé ainsi que la pliure qui peut apparaître lorsqu’il est ouvert. On se donne rendez-vous cet été plus l’annonce officielle.

