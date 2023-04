Les Galaxy S23 ont maintenant leur propre app de retouche photo propulsée à l’IA

Samsung vient de mettre une application de retouche photo nommée Galaxy Enhance-X sur le Galaxy Store, qui devrait donner une meilleure mesure de la puissance de calcul des Galaxy S23. L’application analyse vos clichés et permet, par la grâce de l’IA, de les améliorer instantanément.

Enhance-X est une application de retouche photo reposant sur l'Intelligence artificielle qui tire pleinement parti du GPU des tout derniers smartphones haut de gamme de Samsung. Bien qu'elle soit encore en bêta, elle est utilisable par les possesseurs du Galaxy S23 (et dans ses déclinaisons Plus et Ultra). En effet, il tire pleinement parti du GPU de ces appareils pour améliorer les photos d’un simple clic.

L’IA se charge alors de repérer les caractéristiques de l’image, ainsi que ses imperfections pour offrir ensuite un ensemble d’outils de retouche instantanée. Enhance-X opère sa magie dans la galerie d’images du S23. En plus de vous donner la possibilité de modifier la netteté, la plage dynamique, la résolution ou encore l’exposition de vos clichés, l’application met également des effets plus ou moins récréatifs à votre disposition telle que Slim, qui amincit automatiquement une photo en mode Portrait.

Enhance-X est une application de retouche propulsée par l'IA réservée aux Galaxy S23 de Samsung

Elle peut aussi améliorer la qualité de l’image avec les effets Magic et HDR, corriger les effets de tremblement, la distorsion optique, augmenter la résolution — par un facteur 4 —, améliorer le piqué des détails, ou encore effacer les artéfacts d’une photographie tels que les effets de moiré, et autres ombres et reflets indésirables.

L’application n’est disponible que sur les Galaxy S23 sur le Galaxy Store, mais comme elle travaille avec les photographies de la Galerie, vous n’êtes pas obligé de l’utiliser avec des photos prises avec un smartphone de la marque. Vous pourrez ainsi « déflouter » et améliorer les photos reçues depuis sur les réseaux sociaux et autres messageries en supprimant les reflets, effets de moiré et autres personnes qui « photobombent » vos clichés. Samsung affirme que dans un avenir proche, l’application Galaxy Enhance-X sera non seulement disponible pour les Galaxy S22, mais aussi pour les Galaxy A.

Source : Samsung