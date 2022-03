Les Galaxy S10 et Note 10 reçoivent enfin la mise à jour One UI 4.1

Samsung a commencé à déployer la dernière version de sa surcouche One UI 4.1 sur ses « vieux » flagships. Cela concerne la gamme des Galaxy S10 ainsi que les Note 10. Voici les changements apportés par cette mise à jour.

Si vous avez un Galaxy S10 ou un Galaxy Note 10, attendez vous à recevoir très prochainement une mise à jour importante. Samsung est en effet en train de déployer One UI 4.1 pour ses utilisateurs Européens. Les clients Suisses sont les premiers servis.

Les modèles les plus récents bénéficient déjà de cette version de One UI (elle est même nativement installée sur les Galaxy S22), mais les possesseurs de S10 attendaient encore. Pour rappel, cette gamme est sortie en 2019. Cette update concerne les Galaxy S10, S10e, S10+ et S10 5G. Les Galaxy Note 10 et Note 10+, commercialisés la même année, sont aussi concernés.

Les Galaxy S10 et Note 10 reçoivent One UI 4.1

Pour recevoir la mise à jour, il vous suffira… d’attendre. Elle sera automatiquement proposée par votre smartphone dès qu’elle sera disponible. Cela pourrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Il faut donc faire preuve de patience.

One UI 4.1 apporte quelques nouveautés par rapport à la version précédente, mais rien qui ne bouleversera vos habitudes. La plus grosse est l’ajout de la gomme magique, comme sur les S22. Sur une photo, il est possible d’effacer quelqu’un en arrière-plan ou même un objet en trop. Pratique. Il est aussi maintenant possible d’éditer vos photos en RAW.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S22 Ultra : le nouveau roi des smartphones Android ?

D’autres ajouts sont présents, comme la possibilité de partager son écran lors d’un appel Duo ou de partager facilement une photo avec un ami près de vous avec un outil simplifié. Enfin, le clavier Samsung permet désormais de corriger les fautes de grammaire. Bref, des changements mineurs mais toujours appréciables. Il n’y a maintenant plus qu’à attendre l’arrivée de cette MàJ, cela ne devrait pas prendre trop de temps.

Pour rappel, Samsung a sorti ses Galaxy S22 il y a peu, ces derniers bénéficient déjà de One UI 4.1, ce qui est aussi le cas des Galaxy Tab S8, présentées en même temps.