Les Galaxy A34 et A54 déballés avant leur sortie, on sait quel cadeau va offrir Samsung à l’achat

Les Galaxy A34 et A54 arriveront d’ici quelques jours seulement, et on sait déjà tout à leur sujet, que ce soit leur prix, leur design, leur fiche technique, ou encore les cadeaux que Samsung va faire aux acheteurs.

Juste avant leur sortie officielle, prévue le 15 mars prochain, les Galaxy A34 et A54 ont déjà fait l’objet d’un déballage sur YouTube. Une chaîne vietnamienne a déjà publié une vidéo où on peut voir une personne manipuler les boîtes des deux smartphones, avant de les prendre en main. De telles vidéos ne sont évidemment pour l’instant pas autorisées par Samsung, puisque cela vient gâcher le lancement prévu mercredi par le fabricant.

Cela confirme non seulement leur design, que l’on connaissait depuis plusieurs mois maintenant, mais également une partie de leur fiche technique. Le lancement des Galaxy S23 ne réservait plus beaucoup de surprises, puisque les prix en euros avaient également été dévoilés par deux différents leakers. Il restait à savoir ce que Samsung comptait offrir à l’achat des appareils, et cette information est désormais connue.

Des écouteurs sans fil offerts à l’achat d’un Galaxy A34 ou A54

Il y a quelques jours, le leaker @billbil_kun avait indiqué que pour toute commande d’un Samsung Galaxy A34 ou A54 du 15 mars au 30 mars prochain, les clients bénéficieraient d’une paire de Galaxy Buds2 d’une valeur de 99 euros. Il s’agit donc d’un beau cadeau, surtout pour des appareils de milieu de gamme positionnés aux alentours de 400 et 500 euros.

Cette information vient désormais d’être confirmée par un autre leaker, @_snoopytech_ sur Twitter, qui vient de publier une affiche officielle de Samsung. Sur celle-ci, on peut voir que le géant coréen a bien mis en place une telle « offre de lancement », comme elle le fait habituellement sur ses smartphones haut de gamme.

Mieux encore, les étudiants [Unidays], les clients Boursorama [The Corner], les adhérents MACIF ou Groupama et les abonnés Ulys [Obiz] auront non seulement droit aux écouteurs sans fil, mais également à 10 % de réduction lors de l’achat des smartphones. Avec cela, Samsung espère peut-être faire passer la pilule après avoir significativement augmenté ses tarifs sur cette génération.