Les futures télécommandes Google TV n’auront plus de piles et se rechargeront toutes seules

TW Elecgronics annonce la disponibilité de télécommandes autorechargeables et sans piles compatibles. Elles sont compatibles Google TV et Android TV et fonctionnent à l'énergie solaire, même si la source se trouve en intérieur.

Si vous possédez une télévision ou une box Android TV ou Google TV, alors il y a de fortes chances pour que la télécommande correspondante soit fabriquée par TW Electronics. Cette compagnie est en activité depuis quarante ans maintenant, et son expérience lui a permis de compter LG, Technicolor, Canal Plus ou encore Freebox parmi ses clients.

Le fabricant anglais a annoncé sur Twitter le lancement d’une télécommande autorechargeable en intérieur. Voilà qui devrait faire des heureux, tant la gestion des piles dans un foyer peut devenir ennuyeuse. Dans la publication, la compagnie confirme qu'elle se passera totalement de piles.

La future télécommande Google TV intégrera un mini panneau solaire

Les utilisateurs ne seront pas dépaysés par la disposition des boutons de l’appareil présenté par TW Electronics, et c’est à peine si l’on remarque le petit panneau solaire Exeger intégré au bas de sa façade. Comme la consommation électrique d'un tel appareil est minime, la batterie n'aura pas besoin d'une source trop intense pour faire le plein. La lumière à l’intérieur de votre logement suffira à recharger.

TW Electronics n’est pas la première entreprise à développer l’idée d’une télécommande se rechargeant à l'énergie solaire. Il se murmure que Samsung et Amazon, qui veut lancer ses propres téléviseurs, vont proposer leur propre déclinaison de ce type de produit dans l’année. Quand pourrons-nous profiter de ces nouvelles télécommandes ? TW Electronics n’a donné aucun détail à ce sujet. Rappelons que cette dernière ne fait que les fabriquer. C’est aux constructeurs de télévisions compatibles Google TV ou aux fournisseurs d’accès Internet proposant des box, telles que Free, de franchir le pas, et de les intégrer à leur offre.

