Google lance Android TV 13, voici toutes les nouveautés de la mise à jour

Google a annoncé l'arrivée d'Android 13 sur Android TV OS. Cette mise à jour comprend des améliorations supplémentaires en matière de performances et d'accessibilité qui aideront les développeurs d'applications TV.

Google vient de commencer le déploiement de sa nouvelle mise à jour Android 13 pour Android TV. La dernière version comprend de nouvelles API pour aider les développeurs à offrir des expériences de haute qualité aux utilisateurs sur tous les appareils avec leurs applications attrayantes.

Android TV 13 n’est donc pas axé sur les changements au niveau de l’interface utilisateur. Cette nouvelle version est disponible pour ADT-3 ainsi que pour l'émulateur Android TV. Les développeurs auront également la possibilité d'effectuer des tests sur l'interface Google TV ou Android TV ordinaire, selon les besoins. Les développeurs pourront donc créer de nouvelles applications facilement pour offrir la meilleure expérience télévisuelle possible.

Quelles nouveautés pour Android TV 13 ?

Grâce à cette mise à jour, il sera désormais possible de modifier la définition et la fréquence de rafraîchissement par défaut sur les appareils HDMI pris en charge, « pour une expérience de lecture plus fiable », selon Google.

On retrouve également un changement du côté de l’audio, puisque les applications pourront maintenant choisir le format audio optimal sans avoir à lancer la lecture au préalable. Enfin, on peut noter que les différentes dispositions de clavier seront mieux prises en charge et permettront aux développeurs de jeux de référencer les touches par leur emplacement physique.

On ne sait pas exactement quand arrivera la mise à jour sur tous les appareils tels que les Nvidia Shield ou les Chromecast, puisque les derniers Chromecasts avec Google TV n'ont reçu une mise à jour d'Android 12 qu’un peu plus tôt cette année. La mise à jour pourrait donc mettre quelques semaines à atteindre tous les appareils compatibles. Il est également difficile de dire avec certitude quels téléviseurs seront mis à jour vers Android 13, mais les TV qui sont sorties en 2022 seront probablement compatibles. Il faudra attendre les déclarations de chaque fabricant pour en être sûrs.