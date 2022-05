Les Français passent en moyenne 1h46 par jour sur les réseaux sociaux, bien loin derrière le Nigeria

Une nouvelle étude de Global Web Indexrévèle que les Français ne passent « que » 1 h 46 par jour sur les réseaux sociaux. C’est beaucoup moins que le Nigeria, par exemple, qui enregistre une moyenne de 4 h 7 par jour. Cette tendance se confirme par ailleurs chez tous les pays émergents, dont la population est généralement plus jeune que les pays occidentaux.

En moyenne, les Français passent environ 2 h 30 sur Internet chaque jour. Mais comment occupent-ils ce temps ? Si c’est sur les services de streaming et les applications de rencontres que ces derniers dépensent le plus d’argent, les réseaux sociaux représentent également une grande partie du passé sur Internet. En effet, comme le montre la nouvelle étude de Global Web Index, Facebook, Twitter et Instagram accaparent en moyenne 1 h 46 de nos journées.

À l’échelle mondiale, ce chiffre grimpe de manière significative pour atteindre 2 heures et 27 minutes par jour. Pourtant, les États-Unis n’affichent qu’une moyenne de 2 h 14, tandis que le Japon plonge carrément à 51 minutes. Chez nos voisins européens, le constat est le même : 1 h 29 en Allemagne, 1 h 33 en Suisse et 2 h 14 au Royaume-Uni. Ainsi, ce sont les pays émergents qui passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux.

Les pays émergents passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux que les pays occidentaux

En effet, c’est au Nigeria et aux Philippines que l’on retrouve les scores les plus élevés, avec respectivement 4 h 7 et 4 h 6 passés sur les réseaux sociaux chaque jour. Une tendance que l’on retrouve dans de nombreux autres pays d’Asie et d’Afrique, qui a sûrement a trait à leur démographie. Leur population étant bien souvent plus jeune, le taux d’utilisation des réseaux augmente nécessairement.

Tandis que dans les pays économiquement plus développés, la population vieillit d’année en année, un phénomène particulièrement visible au Japon par ailleurs. Or, la tranche d’âge la plus active sur ces plateformes est les 15-24 ans. Une catégorie qui représente 20 % de la population au Nigeria contre 10 % au Japon, et 12 % en France. Nul doute donc que ces résultats sont amenés à augmenter dans les années à venir.