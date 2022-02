Les Français passent sur Internet 2 heures et demie en moyenne par jour, c’est tout ?

Médiamétrie a publié son baromètre annuel sur l’usage d’Internet par les Français. L’étude révèle que ces derniers consultent Internet en moyenne 2 heures et 26 minutes par jour. Parmi toutes les tranches d’âge, ce sont les 25-49 ans qui surfent le moins. 92 % des foyers français sont équipés d’Internet et le mobile est largement privilégié pour s’y connecter.

Depuis 2019, nous vivons une situation exceptionnelle, même si le caractère exceptionnel semble ne plus vraiment l’être. Nous avons vécu plusieurs confinements, la distanciation sociale, les gestes barrière et le télétravail. Nous passons donc plus de temps sur Internet pour garder le contact, mais aussi pour travailler, se divertir et s’informer. Cela nous a amenés à renouveler notre équipement, engendrant une forte hausse des ventes de matériels électroniques. Certaines études affirment qu’il s’agit là de l’une des raisons de la pénurie de composants.

Lire aussi – Les enfants regardent plus Youtube et Netflix que la télé traditionnelle

2021 n’a pas été une année similaire à 2020. Petit à petit nous sommes revenus en cours ou au travail. Nous avons recommencé à aller au cinéma. Nous avons donc passé moins de temps chez nous. Est-ce que cela a eu une incidence sur notre consommation d’Internet ? MediaMetrie affirme que non. L’institut a publié son baromètre annuel sur l’usage de web en France. Et la première conclusion est que nous avons passé en moyenne autant de temps en ligne en 2021 qu’en 2020.

Les Français consultent Internet 2 heures et 26 minutes par jour en moyenne

Selon Médiamétrie, un Français, âgé de 15 ans à 64 ans, a passé 2 heures et 26 minutes par jour en moyenne sur Internet. Bien sûr, la moyenne est différente selon la tranche d’âge. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont passé quasiment quatre heures en ligne chaque jour et la tranche comprise entre 50 à 64 ans y a consacré 2 heures et 31 minutes. Cette dernière population s’est connectée 13 % plus longtemps en 2021 qu’en 2020. Ce sont donc les actifs qui ont passé le moins de temps en ligne à en croire ses chiffres, ce qui explique pourquoi cette moyenne n’est finalement pas si élevée.

Internet est devenu un outil quotidien pour tous les Français. 92 % des foyers sont équipés d’une connexion domestique. Et 53,5 millions d’individus ont consulté des sites chaque mois. Plus de 70 % ont consulté des sites liés à la santé. Environ 25 % ont utilisé des outils collaboratifs pour leur travail. 30 millions ont consulté un site pour trouver un programme vidéo à regarder, 44 millions un site d’informations, 22,5 millions un site sportif, 15 millions des podcasts et 16,5 millions des sites pour programmer une sortie. La consultation des sites Internet reste dominée par les smartphones qui représentent les deux tiers du temps passé en ligne par les Français.