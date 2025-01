Les fonds d’écran officiels des Galaxy S25 sont là, voici comment les télécharger sur votre smartphone

Les fonds d'écran officiels des Galaxy S25 sont enfin disponibles grâce à de nouvelles indiscrétions du leaker Max Jambor. On vous explique comment les télécharger sur votre smartphone sous Android ou iOS.

Comme vous le savez peut-être, Samsung a décidé de mettre fin aux nombreuses rumeurs et bruits de couloir autour de la date de sortie des Galaxy S25. En effet, la firme sud-coréenne a officiellement donné rendez-vous à la presse et aux fans du monde entier ce mercredi 22 janvier 2025 pour une nouvelle conférence Galaxy Unpacked.

Sans surprise, quatre smartphones devraient occuper le devant de la scène, à savoir les Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra et S25 Slim. Concernant ce dernier néanmoins, on s'attend à ce que son lancement ait lieu un peu plus tard, comme l'ont confirmé de récentes rumeurs. Cette présentation mettra également à l'honneur Galaxy AI, l'intelligence artificielle maison du constructeur. “Découvrez une forme d'intelligence artificielle capable de vous aider au quotidien de manière simple et naturelle. Repoussez les limites de la photographie sur Galaxy grâce à la nouvelle génération du moteur Provisual, conçu pour sublimer les images capturées ou à éditer, tout en prenant des portraits plus naturels, quel que soit l'éclairage”, écrit Samsung sur son site officiel.

En attendant le coup d'envoi de cet énième Galaxy Unpacked, vous pouvez déjà avoir un “bref” aperçu de l'expérience offerte par les Galaxy S25 en téléchargeant les fonds d'écran officiels des prochains smartphones de la marque. Pour cause, le leaker réputé Max Jambor vient justement de partager les “wallpaper” officiels des S25 sur son compte X, le tout en haute résolution. Deux fonds d'écran sont donc disponibles, à savoir un premier avec des couleurs claires (probablement dédiée aux S25 et S25 Plus) et un second aux teintes plus sombres que l'on retrouvera sûrement sur le S25 Ultra.

Here are the official high-resolution Samsung Galaxy S25 Series wallpapers! Enjoy! pic.twitter.com/lmKAe7x2H9 — Max Jambor (@MaxJmb) January 8, 2025

Comment utiliser les fonds d'écran Galaxy S25 sur son smartphone

Plutôt que de les télécharger en passant par X, nous vous conseillons de récupérer les fonds d'écran via ce lien Google Drive pour vous assurer de les avoir en haute résolution. Ceci fait, enregistrez-les ensuite sur la mémoire de votre smartphone. Voyons maintenant comment les définir comme nouveau fond d'écran sur votre appareil.

Sur un smartphone Android

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Appuyez sur Fond d'écran et style

Sélectionnez Plus de fonds d'écran

Recherchez et sélectionnez votre fond d'écran Galaxy S25 dans l'option Mes photos

Retouchez et personnalisez le fond d'écran et appuyez sur Définir le fond d'écran

Choisissez maintenant si vous souhaitez l'afficher sur votre écran d'accueil, de verrouillage ou les deux

Sur un iPhone

Lancez l'application Paramètres

Appuyez sur Fond d'écran > Ajouter un nouveau fond d'écran

Recherchez et sélectionnez le fond d'écran Galaxy S25 dans l'option Photos

Personnalisez-le à votre guise et appuyez sur Ajouter

Validez l'opération en appuyant sur Définir comme paire de fonds d'écran

Bien entendu, sachez que les Galaxy S25 proposeront un large panel de fonds d'écran inédits.