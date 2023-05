Les films de protection peuvent gravement endommager votre smartphone pliable, selon Huawei

Qui n’a jamais été tenté de rajouter un film de protection à l’écran de son smartphone pour s’assurer de le protéger au maximum contre les dégâts ? Pourtant, il s’agit d’une très mauvaise idée en ce qui concerne les smartphones pliables. C’est ce qu’affirme Bruce, le CTO de Huawei, qui explique que ces derniers sont déjà livrés avec un film de protection adapté à leurs besoins.

Plus le temps passe et plus les smartphones pliables envahissent le marché. Après les essais réussis de Samsung et Xiaomi, pour ne citer qu’eux, la concurrence se presse de s’engouffrer dans la brèche, comme le montrent les efforts de Google ou encore de OnePlus, qui ne devraient plus tarder à dévoiler leur propre modèle. Aussi, nombre d’utilisateurs devraient se laisser tenter par la technologie dans les années à venir, reprenant ainsi leurs vieilles habitudes sur le nouvel appareil.

Mais l’une d’entre elles s’avère particulièrement contre-productive : les films de protection. En effet, il n’est pas rare d’ajouter l’un de ces films sur son smartphone pour s’assurer qu’il soit bien protégé contre les rayures et autres dégâts. Naturellement, certains utilisateurs se sont donc mis à les ajouter sur leur smartphone pliant. Pourtant, il s’agit d’une très mauvaise idée. Et c’est Huawei qui le dit.

N’ajoutez jamais de film de protection à votre smartphone pliable, c’est très dangereux

Plus précisément, c’est Bruce Lee, CTO de la firme chinoise, qui a récemment pris la parole sur le sujet. Ce dernier a ainsi expliqué que les smartphones pliables sont systématiquement livrés avec un film de protection déjà disposé sur leur écran. Cela n’a rien d’un hasard : chacun de ses films est uniquement au modèle de smartphone, afin de s’adapter au mieux en termes d’épaisseur, matériau et autres caractéristiques nécessaires à la protection optimale de l’écran.

Aussi, ajouter un second film de protection peut s’avérer dangereux, car l’équilibre apporté par le premier sera brisé. La durée de vie de l’écran s’en trouvera alors réduite, en plus de potentielle vous empêcher de profiter de la garantie de casse. De la même manière, Bruce Lee appelle les utilisateurs à ne jamais retirer le film de protection présent sur leur smartphone pour le remplacer par un autre.

Source : MyDrivers