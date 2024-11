Xiaomi dévoile deux nouvelles barres de son abordables avec couplage NFC

Xiaomi vient d'enrichir sa gamme audio avec le lancement de deux nouvelles barres de son : la TV Speaker 2.0 et la TV Speaker 2.1. Ces nouveaux modèles, qui ciblent le marché de l'entrée de gamme, promettent une expérience sonore améliorée à des prix particulièrement attractifs.

La TV Speaker 2.0, le modèle le plus compact, affiche des dimensions de 840 x 87 x 60 mm pour un poids de 2,3 kg. Elle embarque deux haut-parleurs médiums-graves et deux tweeters, délivrant une puissance maximale de 84W. Son design épuré et sa finition noire lui permettent de s'intégrer discrètement dans tous les intérieurs, que ce soit posée sur un meuble ou fixée au mur.

Sa grande sœur, la TV Speaker 2.1, se distingue par l'ajout d'un caisson de basses intégré et une puissance portée à 120W. Légèrement plus imposante avec ses 1 070 mm de longueur et ses 3 kg, elle conserve néanmoins le même design minimaliste que le modèle 2.0.

Les deux barres de son Xiaomi ne sont pour l’instant pas lancées en France

Les deux barres de son partagent plusieurs fonctionnalités communes. La connectivité est assurée par le Bluetooth avec un appairage rapide via NFC, ainsi que par des entrées HDMI (ARC), optique et coaxiale. Six modes d'écoute sont proposés pour s'adapter à différents usages : standard, film, jeu, actualités, musique et mode nuit. Les appareils sont livrés avec une télécommande et un câble HDMI.

Commercialisées dans un premier temps en Chine, la TV Speaker 2.0 est proposée à 399 yuans (environ 55 euros) tandis que la 2.1 est affichée à 599 yuans (environ 83 euros). Une subvention gouvernementale de 15% permet même de réduire ces prix à respectivement 339,15 et 509,15 yuans.

Si Xiaomi n'a pas encore communiqué sur une éventuelle commercialisation internationale, la marque est déjà bien implantée sur le marché audio européen, notamment en Allemagne où sa gamme d'enceintes Bluetooth connaît un certain succès. La Mi Bluetooth Speaker y est par exemple disponible sur Amazon au prix de 44,99 euros. Chez nous, nous avions eu droit à la Mi TV SoundBar, mais elle date désormais de 2018.

Les deux nouvelles barres de son seront disponibles à la vente en Chine dès maintenant. Il reste maintenant à savoir si le fabricant chinois va ou non présenter des produits similaires en France au cours des prochains mois, comme il le fait généralement sur d’autres gammes.