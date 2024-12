Ce nouvel assistant personnel pas comme les autres répond à « Hey Jarvis »

Home Assistant vient de lancer Vision Preview Edition (VPE), un nouvel assistant vocal dédié à la domotique qui privilégie la confidentialité et le contrôle local. Cette petite box à 60 euros, disponible dès aujourd'hui, est une étape importante dans l'évolution des assistants vocaux domestiques.

Plus fin qu'une Apple TV, mais tout aussi discret, le VPE se distingue par son approche minimaliste et sa focalisation sur l'essentiel : le contrôle de la maison connectée. L'appareil propose trois mots d'activation au choix : « Okay Nabu » (le plus optimisé), « Hey Jarvis » ou « Hey Mycroft ». Une fois activé, il permet de contrôler les appareils connectés avec des commandes simples comme « Allume les lumières du salon » ou « Règle le thermostat sur 20 degrés ».

L'appareil se démarque surtout par son design épuré et ses fonctionnalités pratiques. Un anneau LED multicolore indique quand l'assistant écoute, une molette rotative offre un contrôle physique agréable, et un bouton de désactivation du microphone garantit la confidentialité. La connectique comprend un port USB-C pour l'alimentation, une sortie audio 3,5 mm pour brancher des enceintes externes, et même un port Grove pour les bricoleurs souhaitant ajouter des capteurs.

Le Vision Preview Edition veut se démarquer de la concurrence

Contrairement à ses concurrents des géants de la tech, le VPE se concentre uniquement sur le contrôle domotique. Pas de questions sur la météo, pas de calculs mathématiques, pas de blagues : l'assistant fait ce pour quoi il a été conçu, ni plus ni moins. Cette simplicité volontaire peut être vue comme un avantage pour ceux qui sont fatigués des assistants vocaux trop bavards ou préoccupés par leur vie privée.

Le traitement des commandes peut s'effectuer soit localement sur un serveur Home Assistant suffisamment puissant, soit via le cloud Nabu Casa, respectueux de la vie privée. Dans les deux cas, aucune donnée n'est stockée ou utilisée pour l'entraînement. Pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités supplémentaires, il est possible de connecter le VPE à des modèles d'IA comme ChatGPT ou Gemini.

Les premiers tests révèlent quelques limites, notamment dans la reconnaissance vocale qui nécessite parfois de parler distinctement, surtout en présence de bruit de fond. C'est d'ailleurs pour cette raison que Home Assistant présente cette version comme une « Preview Edition ». Cependant, les performances sont nettement supérieures aux solutions alternatives bricolées jusqu'ici par la communauté. Le VPE s'intègre parfaitement dans l'écosystème existant de Home Assistant et peut même servir de pont vers d'autres systèmes domotiques comme Google Home, Alexa ou Apple Home.