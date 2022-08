Les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Pro à moitié prix chez AliExpress !

Quelques jours avant la rentrée scolaire, AliExpress met la marque Xiaomi à l'honneur et brade de nombreux produits de la marque. Parmi eux, on trouve les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Pro disponibles à moitié prix !

Découvrir les Redmi Buds 3 Pro à prix mini

AliExpress a pensé à tous les amateurs de la marque Xiaomi et propose pendant encore 24h une large sélection de produits de la marque à prix mini ! Parmi eux, certains nous ont intéressés plus que d'autres. C'est par exemple le cas des écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 Pro disponibles à moitié prix !

En vous rendant chez AliExpress avant demain matin à 8h59, vous pouvez vous procurer la paire d'écouteurs avec le boîtier de charge pour seulement 34,99€ au lieu de 69,99€ grâce au code PDR2.

Vous profitez ainsi de prestations de qualité, et ce, sans dépenser plus de 35€ ! Il est, en effet, difficile de demander un prix plus bas pour des écouteurs de cette qualité. Les Redmi Buds 3 Pro proposent notamment la suppression intelligente du bruit du 35db, la connexion à 2 appareils, le chargement sans fil et 28h d'autonomie avec l'étui de charge (6h en une seule charge). Ils offrent de plus 3h d'utilisation après seulement 10 minutes de charge.

Autre bon point : ils sont vendus par la boutique officielle de Xiaomi France et sont livrés gratuitement en seulement 5 jours depuis la France métropolitaine !

Compresseur d'air électrique, Chromecast, balance connectée : les meilleures offres Xiaomi

Pour les Promos de la rentrée, AliExpress proposent presque toute la boutique Xiaomi à prix mini. On a ainsi pu trouver un compresseur d'air électrique 1S Xiaomi disponible pour seulement 35,99€ au lieu de 41,99€ grâce au code SDPFR20.

Découvrir le compresseur Xiaomi à prix mini

Ce compresseur d'air électrique portable propose un capteur numérique de surveillance de la pression des pneus, ainsi qu'une pompe à air de gonflage. Il s'arrête au PSI configuré et intègre une batterie en lithium. Très pratique, il propose un affichage digital et est très compact. Vous pouvez ainsi le transporter partout avec vous. Il est assez puissant pour gonfler jusqu'à 8 pneus de vélo de route et peut gonfler un pneu de vélo en seulement 3 minutes. Pour les motos, il peut gonfler jusqu'à 6 pneus et gonfle un pneu en seulement 6 minutes. Mais ce n'est pas tout ! Il peut également gonfler jusqu'à 41 ballons de foot taille 5 et cela ne lui prend qu'une minute par ballon.

Découvrir la Mi Box S Xiaomi à prix mini

En vous rendant chez AliExpress avant demain matin, vous pouvez aussi profiter d'une Mi Box S Xiaomi avec Chromecast intégré à prix mini ! L'appareil est disponible pour seulement 45,49€ au lieu de 69,99€, notamment grâce au code PDR2.

Très pratique, cette box vous permet de profiter du streaming et d'un Player 4K Ultra HD sur votre téléviseur. Elle est dotée de l'assistant Google et sous Android 8.1. Vous bénéficiez ainsi de divertissements à l'infini avec toutes les plateformes de streaming disponibles directement sur votre TV. Côté performances, elle intègre 2Go de RAM et 8Go de stockage avec les technologies Dolby et DTS. Elle est facile à connecter et à utiliser.

Découvrir la balance Mi Body Composition Scale 2 à prix mini

Enfin, une balance connectée Xiaomi nous a également tapés dans l'œil ! D'habitude à 29,99€, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est disponible pour seulement 17,99€.

Commandée déjà plus de 350 fois, elle bénéficie d'une note incroyable de 5/5 avec plusieurs dizaines d'avis. Connectée, elle vous offre la mesure de votre poids, mais pas seulement. Avec elle, vous obtenez une analyse de santé approfondie. Elle propose notamment un capteur en forme de G capable de peser à partir de 50g, une puce BIA haute précision pour la mesure de la graisse corporelle, 13 métriques de composition corporelle et un test d'équilibre sur un pied. Vous pouvez ainsi mieux comprendre votre corps, et ce, sans vous ruiner !

Ces 3 produits sont eux aussi expédiés depuis la France métropolitaine et livrés en seulement 5 jours ! Vous pouvez donc les acheter maintenant et en profiter dès la semaine prochaine.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.