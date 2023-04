Chrome : attention à ces fausses mises à jour, elles sont truffées de malwares

Le chercheur en cybersécurité Rintaro Koike a dévoilé l’existence d’une vaste campagne de phishing qui vise à distribuer des malwares. Les hackers affichent de faux messages d’erreurs qui incitent les internautes à installer une mise à jour de Chrome à partir de faux sites Web.

Dès novembre 2022, Me Koike découvre une campagne de phishing qui se répand à travers un faux message d’erreur de Chrome pour Windows. Les pirates ont en effet inséré un programme malveillant dans le code d’un site légitime, mais compromis. Un message s’affiche à l'arrivée sur la page d’accueil et laisse croire qu’il s’agit d’une alerte du navigateur. Il n'en faut pas plus pour mettre en confiance certains visiteurs, qui cliquent alors sur le lien de mise à jour proposé.

Il aura fallu plus de trois mois aux cybercriminels pour mettre en place leur escroquerie. Le chercheur a en effet découvert la préparation de cette campagne en novembre 2022, mais selon lui, elle n’aurait démarré qu’en février 2023. Le fruit de leur travail est efficace, puisque leur mode opératoire leur permet de ne pas être repérés par les antivirus de leurs victimes.

Les hackers visent tous les internautes avec un malware disponible en 100 langues

Ce type d’attaque ne devrait pas tarder à être perpétré partout dans le monde. Le malware est disponible dans 100 langues, et avec ses trois milliards d'utilisateurs quotidiens, Chrome constitue un énorme réservoir de victimes potentielles. Si un internaute visite un site compromis, et qu'il remplit les conditions requises, il voit s’afficher un message qu’il y a eu problème avec la mise à jour automatique de Chrome.

À lire — Cybersécurité : la France est le 5e pays le plus visé par les attaques par ransomwares

Pas d’inquiétude cependant, il est juste recommandé d’installer l’update un peu plus tard, ou d’attendre la prochaine mise à jour. Ce message rassurant pousse certains visiteurs à télécharger le fichier zip mis en lien. Ce fichier, une fois exécuté, « s’exclut des réglages de Windows Defender, suspend les services de mise à jour de Windows », puis installe un logiciel de minage de Monero, une monnaie virtuelle très appréciée des hackers. Tout cela, sans même que la cible de l’attaque ne s’en rende compte. La recommandation des experts est de ne jamais télécharger un programme à partir d'une source non-vérifiée.

Source : NTT Security Japan