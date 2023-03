Google : Chrome pour Windows va perdre cette fonctionnalité de sécurité

Google annonce que Chrome pour Windows ne bénéficiera bientôt plus de la fonction de nettoyage de l'ordinateur intégrée au navigateur.

Google a annoncé sur son blog qu’à compter de Chrome version 111 pour Windows, l’outil Chrome Cleanup Tool ne sera plus intégré dans le navigateur de la compagnie. Ce dernier vérifie, à la demande, la présence de programmes suspects ou indésirables, qui, dans les cas les moins graves, font ralentir votre système et affichent des publicités. S’il découvre un malware ou autre adware, il vous en informe et vous propose d’éradiquer le logiciel fautif.

À en croire Google, « Chrome Cleanup Tool lancé en 2015 a effectué plus de 80 millions de nettoyages, contribuant à ouvrir la voie à un Web plus propre et plus sûr ». À l’heure actuelle, pour accéder à cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur les trois points, tout à droite de la barre d’adresse de Chrome, puis sur « Paramètres → Réinitialiser et nettoyer → Nettoyer l’ordinateur → Détecter des logiciels malveillants », puis cliquer sur Rechercher.

Google met fin à la fonction de nettoyage d'ordinateur de Chrome sur Windows

Les raisons derrière l’abandon de cet outil sont multiples. Le nombre de plaintes reçues par les ingénieurs de la compagnie concernant les « logiciels non désirés » (UwS dans le jargon de Google) ont beaucoup baissé. Elles ne représentent plus que 3 % des rapports envoyés. Ce chiffre se reflète également dans la quantité de malwares détectés par Chrome. Selon le blog de la compagnie, « le mois dernier, seulement 0,06 % des analyses de Chrome Cleanup Tool effectuées par les utilisateurs ont détecté des UwS connus ».

À lire — Google Chrome va permettre de fermer beaucoup plus rapidement ses onglets

Google Safe Browsing, le programme de navigation sécurisée intégré dans Chrome qui avertit les utilisateurs lorsqu’ils tentent de naviguer vers un site Web dangereux ou de télécharger des fichiers dangereux fonctionne bien. À tel point que la combinaison de cette fonctionnalité avec un antivirus fréquemment mis à jour rend l’outil de nettoyage de Chrome inutile. Par ailleurs, les techniques des hackers évoluent, elles aussi. Google propose donc aux internautes d’activer la protection renforcée de la sécurité, en se rendant sur chrome://settings/security.