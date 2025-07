Les contrôles de lecture audio ont disparu de Google Maps ? Il y a une solution

Google met à jour Google Maps après la disparition des contrôles de lecture audio dans les versions smartphone et Android Auto. Ces contrôles sont devenus essentiels pour contrôler la lecture de musique lors des trajets en voiture.

Un peu plus tôt cette semaine les contrôles de lecture audio de Google Maps ont subitement disparu chez des millions d'utilisateurs. Le changement est en réalité lié à une mise à jour – et n'avait rien d'intentionnel. À cause de ce bug, les utilisateurs ne pouvaient plus contrôler facilement la lecture de musique lors des trajets en voiture.

En effet, depuis quelques temps, la firme ne prend plus en charge directement les applications de streaming audio durant la navigation. À la place, il faut en choisir une dans les réglages – et des boutons de contrôle multimedia directement dans Google Maps sont l'unique manière de facilement mettre en pause ou passer à la piste suivante pendant la conduite.

Mettez à jour Google Maps pour retrouver les contrôles de lecture audio

Du coup, évidemment, la disparition soudaine de ces contrôles a quelque peu étonné les nombreux utilisateurs de Google Maps. Un problème lié à la version 25.28 de l'application Android – qui ne semble pas, au demeurant, affecter la version iPhone. Heureusement, Google a rapidement pris en compte les retours d'utilisateur.

Une nouvelle mise à jour de Google Maps pour Android (version 25.30) corrige le problème. Si la mise à jour n'est pas automatique, il vous suffit de l'installer manuellement depuis le Play Store. Les contrôles de lecture ne sont pas toujours réactivés par défaut selon nos confrères de Howtogeek.

Une visite dans la section Navigation des réglages de Google Maps permet toutefois de faire tout rentrer dans l'ordre. Google n'a pas communiqué sur les raisons du problème. Nos confrères suggèrent que le changement était peut-être lié à Gemini – une sorte de test devant être à l'origine limité mais qui aurait atteint par erreur tous les utilisateurs de l'application de navigation.

Alors que Google intègre toujours plus son IA à ses produits, il y a en effet des chances que le changement visait à tester la conversion des utilisateurs vers des commandes purement vocales. Mais évidemment, rien n'est certain – et il y a peu de chances pour que la firme dévoile le fin mot de l'histoire…