Les chiens préfèrent les voitures électriques aux voitures thermiques, selon une étude

Si vous avez un chien et une voiture thermique, il est peut-être temps de reconsidérer l’achat d’un nouveau véhicule entièrement électrique. Une étude suggère que ces derniers sont mieux adaptés à votre animal de compagnie préféré.

CarGurus, une des plateformes automobiles numériques les plus populaires pour le shopping, l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, a publié aujourd'hui une étude inédite sur le bien-être des chiens dans les véhicules électriques. Menée en collaboration avec l'Université de Lincoln au Royaume-Uni, l'étude révèle que nos animaux de compagnie sont plus détendus dans les voitures électriques que dans les voitures à moteur essence.

« Nous savons que la plupart des chiens voyageront en voiture à un moment donné de leur vie, si ce n'est quotidiennement. Pourtant, alors que les voitures électriques sont de plus en plus répandues parmi les automobilistes, aucune étude n'a été menée jusqu'à présent sur leurs effets sur les chiens », a déclaré le professeur Mills. « Nos résultats montrent clairement que les chiens semblent être plus détendus dans les VE, en particulier lorsqu'on examine les traits comportementaux tels que l'agitation ».

Lire également – Tesla Model X : cet inconscient confie le volant à son chien après avoir activé le pilotage automatique

Les chiens sont plus détendus dans les voitures électriques

L'étude, qui a duré deux jours, a porté sur 20 chiens, chacun d'eux effectuant deux trajets de 10 minutes en voiture, l'un dans un véhicule électrique et l'autre dans un véhicule diesel. Pendant le trajet, leur comportement a été analysé.

Dans l'ensemble, les propriétaires ont déclaré que leurs animaux souffraient le plus souvent de surexcitation (58 %), d'anxiété (48 %) et de nausées (44 %) lorsqu'ils voyageaient en voiture. Cependant, les participants qui ont déjà conduit leur chien dans un véhicule à moteur à combustion interne et dans un véhicule à moteur électrique ont déclaré qu'il se sentait mieux (39 %), était plus calme (43 %), moins anxieux (42 %) et pleurait moins (45 %) dans un véhicule électrique que dans un véhicule thermique.

En effet, dans les véhicules électriques, les chercheurs ont constaté que les chiens ont quitté leur position couchée environ 50 % moins souvent que dans les véhicules diesel, ce que le professeur Mills attribue aux sons et aux vibrations du moteur diesel.

« Une révélation intéressante et quelque peu involontaire de l'étude est venue des chiens que nous avons identifiés comme présentant des symptômes potentiels associés au mal des transports », a déclaré le professeur Mills. « Au cours de leurs voyages dans les VE, les enregistrements biométriques de ces chiens ont révélé que leur rythme cardiaque ralentissait nettement plus que lorsqu'ils étaient dans des voitures diesel. Cela nous a particulièrement intéressés, étant donné qu'une augmentation de la fréquence cardiaque est généralement associée au mal des transports ».

Les chercheurs ont constaté que le rythme cardiaque d'un petit nombre de chiens était 30 % plus lent dans un véhicule électrique que dans un véhicule à moteur diesel. Heureusement, les chercheurs ont constaté qu’environ 66 % d'entre eux semblent aimer être en voiture avec leurs maîtres, quel que soit le moteur de la voiture.

Ainsi, si vous possédez un véhicule thermique ainsi qu’un chien, on ne peut donc que vous conseiller d’essayer les voitures électriques. Tesla semble particulièrement adapté pour vos animaux de compagnie, puisque le constructeur automobile américain avait lancé dès 2019 un mode chien dans ses véhicules. Pour rappel, ce dernier permet de laisser temporairement votre chien dans le véhicule en toute sécurité. La température de l’habitacle est automatiquement régulée, et un message prévenant d’éventuels passants que l’animal va bien et est en sécurité s’affiche sur l’écran principal.

Si votre chien continue d'être stressé peu importe le véhicule dans lequel il se trouve, l'étude s'est également intéressée à la manière dont les propriétaires de chiens essaient de faire en sorte que leur animal reste détendu en voiture. Près de la moitié d'entre eux (47 %) donnent des friandises pour les encourager à monter dans la voiture, 46 % mettent un jouet ou une couverture dans l'habitacle, 36 % font des promenades en voiture pour les habituer à voyager et 36 % jouent de la musique relaxante.