Les capteurs photo du Galaxy S25 Ultra “pèlent” à cause d’un défaut inacceptable

Le lancement d'un nouveau smartphone haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra de Samsung est toujours un événement scruté de près. Les finitions et l'esthétique sont des aspects cruciaux pour les utilisateurs, qui attendent l'excellence de ces appareils.

Le marché des smartphones est en constante évolution, avec des fabricants qui rivalisent d'ingéniosité pour proposer des designs toujours plus sophistiqués. Les détails esthétiques, comme l'intégration des modules photo, jouent un rôle majeur dans l'attrait visuel des appareils. Une attention particulière est portée à ces éléments, souvent mis en avant comme des signatures stylistiques distinctives.

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung s'inscrit dans cette démarche avec une conception renouvelée des anneaux de son bloc photo arrière. Ces éléments, plus épais et texturés, se distinguent nettement de la génération précédente, comme le Galaxy S24 Ultra. Ce nouveau design confère au téléphone un aspect haut de gamme. Il représente un changement visuel marquant, conçu pour différencier le modèle et renforcer son identité.

Cependant, il semble que cette nouveauté esthétique cache un potentiel défaut. Peu après le lancement des téléphones, il a été observé que les anneaux de caméra du Galaxy S25 Ultra étaient en réalité superposés à un jeu d'anneaux similaire à ceux du Galaxy S24. L'hypothèse est que Samsung aurait collé ces derniers sur les anciens, et cette fixation pourrait ne pas être optimale. Des signalements indiquent qu’ils peuvent se détacher. Ce phénomène soulève des interrogations sur la qualité d'assemblage de cette partie du téléphone.

Un utilisateur sur X a rapporté la chute d'un anneau de caméra sur son Galaxy S25 Ultra. Ce détachement est survenu sans qu'il y ait eu de dommage physique apparent sur l'appareil. Avec un prix de départ de 1469 euros, une telle fragilité est surprenante. Dans les centres de service, les pièces de rechange pour ces derniers ne sont pas immédiatement disponibles, nécessitant une commande et pas mal d’attente Il convient de noter que ce problème semble isolé à ce stade, les retours sur des plateformes comme Reddit n'indiquent pas encore une propagation massive de ce soucis.

I now own a Galaxy Ring, Samsung S25U camera ring. Great job, Samsung! @SamsungIndia @SamsungMobile Where is the ring glue on this IP68 device? Didn't even last 3 months! @UniverseIce @tarunvats33 pic.twitter.com/SYhEvAGy9g

— Partho (@parthosarathi_b) June 8, 2025