Les Apple Glass arriveraient en 2021 avec une édition Steve Jobs

Les Apple Glass seraient présentées en 2021. Le site Digitimes affirme en effet que la production des lunettes connectées serait prévue pour le début de l’année prochaine. Une « Steve Jobs Heritage Edition » pourrait même être au programme.

Les lunettes connectées d’Apple pour début 2021 ? C’est en tout cas ce que croit savoir le site Digitimes, qui affirme que les Apple Glass seraient assemblées dans les usines dès le début de l’année prochaine. Une donnée appuyée par Jon Prosser, journaliste spécialisé Apple qui a pour habitude de faire fuiter les prochains produits de la marque.

Prosser rajoute que les lunettes d’Apple devaient à l’origine être présentées en septembre 2020, lors de la traditionnelle conférence de rentrée du constructeur. Un plan mis à mal par l’épidémie de coronavirus, qui a retardé la conception du produit. Il ajoute qu’après la présentation en 2021, peu d’exemplaires devraient être disponibles. Le prix de départ des lunettes serait fixé à 499 dollars.

Les lunettes connectées d’Apple n’auront pas grand-chose à voir avec les Google Glass présentées en 2012, projet de la firme de Mountain View qui n’a jamais atteint le grand public. Apple va angler son produit différemment, avec deux écrans transparents en guise de verre. Pas de caméra incluse dans ces lunettes, ce qui rassure au niveau de la vie privée. Cependant, Apple pourrait y inclure un capteur LiDAR pour la cartographie 3D. Les montures pourraient également se doter d’un capteur de reconnaissance gestuelle. Le but sera ici d’afficher des informations directement sur les verres afin de faciliter la vie du porteur.

Jon Prosser affirme qu’Apple travaillerait également sur un modèle nommé Steve Jobs Heritage Edition. Une version luxueuse de ces lunettes qui reprendrait les montures rondes du fondateur d’Apple, décédé en 2011. Une affirmation démentie par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Il qualifie toutes ces rumeurs de « fiction », sans toutefois nier l’existence du projet chez Apple. Selon lui, le constructeur prévoirait une casque mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée pour le début de l’année 2021, alors que les lunettes (complètement pensées autour de la réalité augmentée, cette fois) sont prévues pour 2022 ou 2023. L’analyste Ming Chi Kuo est également de cet avis. Il faudra faire preuve de patience pour voir qui a raison.

Here's where I think the confusion is: There are two devices: An Apple mixed AR and VR headset (N301) that is planned to be announced as early as 2021 (delayed from 2020) and released in 2022. There is also the pure AR glasses (N421) that won't launch till end of 2022 or 2023.

— Mark Gurman (@markgurman) May 21, 2020