Les appels vidéo par satellite arrivent en Europe, cet opérateur a réussi un test inédit

Les appels par satellite arrivent bientôt en Europe, et Vodafone vient de prouver que cette technologie est prête. L’opérateur a réussi le premier appel vidéo via satellite avec un simple smartphone, sans aucun équipement spécial. D’ici peu, il sera possible de passer des appels et d’utiliser Internet partout, même sans réseau mobile.

Les appels par satellite ne sont plus une simple expérimentation. Plusieurs entreprises cherchent à offrir une couverture mondiale sans nécessiter d’équipement spécifique. Apple, par exemple, teste actuellement une connexion Starlink pour certains iPhone aux États-Unis, permettant d’envoyer des messages sans réseau mobile. SpaceX, de son côté, a déjà démontré un appel vidéo réussi via satellite l’an dernier. Dans cette course à l’innovation, Vodafone a franchi une nouvelle étape avec un test inédit.

Vodafone a réalisé un appel vidéo par satellite avec un smartphone standard, sans modifications, depuis une zone totalement isolée sans couverture mobile. L’opérateur s’est appuyé sur la technologie de AST SpaceMobile, un concurrent de Starlink, qui déploie des satellites capables de relayer des connexions 4G et 5G. Cette avancée pourrait combler les dernières zones blanches en Europe d’ici 2026.

Vodafone prépare un réseau satellite pour connecter les smartphones partout en Europe

Le test a eu lieu dans une région montagneuse isolée du Pays de Galles, où aucun réseau mobile n’a jamais été disponible. Un ingénieur de Vodafone a passé un appel vidéo de 45 secondes avec le PDG de l’entreprise. Si la qualité restait perfectible, avec une image légèrement saccadée et une latence perceptible, la connexion est restée stable tout au long de l’échange. Cette technologie repose sur cinq satellites BlueBird de AST SpaceMobile, qui transmettent le signal à des passerelles au sol connectées au réseau de Vodafone.

Cette avancée s’inscrit dans un mouvement plus large visant à étendre la connectivité mobile par satellite. SpaceX et T-Mobile travaillent sur une solution similaire aux États-Unis, avec un premier déploiement limité aux messages texte avant l’arrivée des appels et de l’Internet mobile en 2025. Contrairement aux solutions existantes sur certains smartphones comme l’iPhone ou le Google Pixel, qui ne permettent que l’envoi de messages d’urgence, Vodafone ambitionne d’offrir un accès complet à Internet avec des débits pouvant atteindre 120 Mb/s. Le lancement commercial en Europe est prévu pour fin 2025, avec une extension complète en 2026. Reste à voir combien coûtera cette connexion satellite, un détail que l'opérateur n’a pas encore dévoilé.