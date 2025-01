Panne internet : le réseau fait des siennes chez Free, Bouygues et SFR

Depuis quelques heures, de nombreux utilisateurs éprouvent des difficultés à se connecter à Internet via les réseaux Free, Bouygues Telecom et SFR. Ces soucis semblent se concentrer sur certaines villes uniquement.

La nouvelle année ne se passe pas très bien pour certains abonnés SFR, Free ou Bouygues Telecom. Depuis quelques heures, certains internautes éprouvent de grosses difficultés à se connecter à Internet via les réseaux des trois opérateurs.

Sur Down Detector, site qui recense les pannes et dysfonctionnements des services/plateformes les plus populaires, le nombre de signalements sur les pages des trois FAI a grimpé en flèche en début d'après-midi.

Chez Bouygues Telecom, on comptait par exemple plus de 330 signalements vers 14h30. Un peu moins chez SFR, avec 150 avaries signalées par les internautes. Du côté de Free, on avoisinait également les 300 plaintes vers 13h30. Si l'on est donc loin de la panne généralisée, ces soucis semblent avoir touché les abonnés des trois opérateurs au même moment.

Selon les statistiques partagées par Down Detector, les problèmes rencontrés concernent principalement le réseau internet domestique : 85 % chez Free, 70 % chez SFR et 75 % chez Bouygues Telecom. Par ailleurs, le site Zone Fibre ADSL confirme bien une montée en flèche des pannes entre 14h et 15h chez SFR et Bouygues, et vers 13h pour Free.

Des centaines de pannes chez Free, Bouygues et SFR

Selon les données de la plateforme, le Trublion du web a enregistré sur les dernières 24 heures 171 pannes mobiles et 892 pannes internet sur son réseau fixe sur tout le territoire. Chez Bouygues, c'est un peu mieux, avec “seulement” 76 pannes mobile et 329 pannes occasionnées sur son réseau internet. Quant à SFR, le site dénombre 159 pannes mobile et 386 pannes internet.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les trois opérateurs n'ont pas encore réagi officiellement sur les réseaux sociaux. Notez que les internautes ont justement commencé à se plaindre sur X de la situation. “Petite panne #Free ? Pourtant, le débit est à fond”, écrit un utilisateur, capture d'écran à l'appui.

Et vous, êtes-vous affectés par ces pannes sur les réseaux de Free, Bouygues ou SFR ? Dites-le-nous dans les commentaires. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur les causes de cette panne.