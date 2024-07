L’application Orange TV débarque sur Android TV : on l’a testée, voici ce qu’on en pense

Les appareils sons Android TV (anciennement appelé Google TV) profitent désormais de l'application Orange TV. Disponible en bêta depuis mars dernier, l'application est désormais disponible en version finalisée. Nous l'avons testée et vous en livrons ici un petit compte-rendu.

Bonne nouvelle pour les abonnés Orange (ADSL et Fibre) : l'application Orange TV est désormais disponible sur Android TV et Apple TV. C'est un peu la réponse du berger à la bergère : Free, avec son application Oqee, proposait déjà un accès TV sur Android TV et Apple TV. Même chose du côté de Bouygues Telecom, qui a lancé une telle application dès 2018.

Concrètement, cela signifie qu'il est maintenant possible de s'affranchir de la box TV fournie pour Orange pour regarder n'importe quelle chaîne de la TNT, ou celles disponibles via les différents bouquets proposés par l'opérateur. Et pour en pour en bénéficier, ce ne sont pas les solutions qui manquent.

Comment accéder à Orange TV sur Android TV ?

Comme il existe de nombreuses petites set top box fonctionnant à l'aide d'Android TV, vous n'avez que l'embarras du choix. A titre d'exemple, Nvidia propose sa Shield TV, Xiaomi ses Mi TV Box, Thomson une Streaming Box 240G… Pour ne citer qu'elles ! Autre alternative : un très grand nombre de téléviseurs reposent également sur Android TV. Dans ce cas, vous n'avez même plus besoin de décodeur pour regarder les chaînes de TV proposées par Orange.

Ensuite, pour profiter de l'application sur votre Android TV, faites simplement une recherche dans le Play Store : en tapant Orange, vous devriez voir apparaître l'application en question (ne la confondez pas avec Orange Luxembourg, ce n'est pas celle-là). Installez-la et le tour est joué.

Une fois l'application, il vous faudra activer l'option TV d'Orange sur TV Connectée (si vous ne l'avez jamais fait). Attention, en revanche : l'usage de l'application Orange TV n'est pas gratuite pour l'ensemble des abonnés. Pour en bénéficier sans débourser un centime de plus, il faut souscrire soit à l'offre Livebox Up, soit à l'offre Livebox Max. Dans le cas contraire (offres Livebox ou Open), il conviendra d'ajouter 5 € par mois à votre abonnement. C'est un peu cher, il faut bien l'avouer.

Orange explique enfin que sa nouvelle application TV permet de visionner la TV depuis n'importe quel opérateur et depuis n'importe quelle box TV, pour peu que l'utilisateur soit abonné chez l'opérateur historique.

A lire aussi : Orange lance la Livebox 7, voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle box

Orange TV sur Android TV : voici ce que ça donne

Une fois lancée, la nouvelle application ressemble partiellement à celle que l'on trouve sur les box TV Orange. L'onglet Accueil permet d'accéder à une sélection de chaînes, mais également à une sélection de films et de séries. Un deuxième onglet, intitulé sobrement TV, permet comme son nom l'indique, de visionner la liste de toutes les chaînes disponibles. Enfin, le troisième onglet, baptisé Replay, donne accès aux programmes déjà diffusés et accessibles à la demande.

L'interface de cette application Orange TV est suffisamment simple pour être aisément pris en main en une poignée de secondes. On a accès à toutes les chaînes d'un simple coup d'oeil et les fonctions de visionnage sont équivalentes à celles qu'on trouve sur l'application Orange TV pour mobile. On peut ainsi mettre en pause un programme ou revenir à un point précis. En revanche, impossible de lancer un enregistrement, comme c'est pourtant le cas sur la box TV ou via l'application pour mobile.

L'application propose quelques réglages, comme le choix de langue par défaut, l'activation de sous-titres, etc. Mais c'est assez basique, au final. Néanmoins, elle répond parfaitement et se révèle même plus stable que la box TV d'Orange (qui n'a jamais eu à effectuer un reboot de la box au moins une par mois ?). Nous n'avons constaté aucun problème, aucun ralentissement, même si basculer d'une chaîne à l'autre n'est pas toujours immédiat.

Au final, cette application peut-être réellement remplacer l'application pour mobile ou la box TV fournie par Orange ? La réponse est oui, à condition de faire l'impasse sur l'enregistrement de programmes. Parfait pour un usage nomade, ou pour qui souhaite profiter de la TV un peu partout dans son foyer, sans avoir à acquérir une deuxième box TV Orange.