Valve va vous faire payer 40 euros le coup de peinture sur sa nouvelle Steam Deck

Valve vient d’annoncer un tout nouveau Steam Deck OLED. Il ne diffère en rien du modèle de base à un détail près : il arbore une belle robe blanche à la place du traditionnel noir. Pour cette édition limitée, la firme américaine ajoute 40 euros au prix.

Le Steam Deck a le droit à une tout nouvelle version ! Valve a présenté un modèle inédit, tout simplement appelé « blanc ». Comme son nom l’indique, sa particularité est d’arborer une belle coque immaculée.

Cette édition limitée sera disponible dans le monde entier à partir du 19 novembre prochain à minuit pile. Elle n’apporte aucune innovation technique, puisqu’il s’agit exactement de la même machine que le Steam Deck OLED 1 To. Elle n’est pas plus puissante, son design reste le même, tout comme l’écran. La seule différence, c’est la couleur.

Un Steam Deck Blanc avec un prix plus élevé

Avouons-le, cette version blanche du Steam Deck est très réussie et on aime l’équilibre entre le blanc cassé du châssis et le gris léger des boutons. Cependant, il y a un détail qui fait un peu tiquer : le prix.

En effet, cette édition limitée est commercialisée à 719 euros, alors que son équivalent noir est affiché à 679 euros. Soit 40 euros de plus pour un coloris. Certes, il s’agit d’un modèle spécial, mais tout de même. A ce prix, on ajoute une sacoche (elle aussi blanche) ainsi qu’un petit chiffon en microfibres, s’il vous plaît. On râle sur le prix, certes, mais il faut avouer qu’elle a de la gueule, cette Steam Deck. Une chose est certaine, elle va séduire son public, et ce malgré son prix plus élevé.

Pour rappel, le Steam Deck est une console portable sortie en 2021 qui propose de faire tourner tous les jeux Steam dans de bonnes conditions (avec la mention Steam Deck Verified). Une machine qui a lancé la mode des PC/Consoles, puisqu’elle a été suivie par la ROG Ally, la MSI Claw ou même la Logitech G Cloud.

Source : Valve