Acer se lance sur le marché des consoles portables avec la Nitro Blaze. De quoi concurrencer la ROG Ally et la Legion Go ?

A l'occasion de l'IFA 2024, Acer vient d'officialiser son entrée sur le marché des PC/consoles portables avec le Nitro Blaze 7. Cette machine hybride, boostée par l'IA notamment, compte bien concurrencer les ténors du genre comme la ROG Ally d'Asus ou le Steam Deck OLED de Valve.

Il fallait bien que ça arrive. Après Valve avec le Steam Deck, Asus et sa ROG Ally ou encore Lenovo avec le Legion GO, Acer décide à son tour de lancer sur le marché ultra concurrentiel des PC/consoles portables.

A l'occasion de l'IFA 2024, le célèbre salon berlinois dédié à l'électronique grand public, la marque taïwanaise a donc levé le voile sur le Nitro Blaze 7. Pour espérer briller sur ce segment déjà bien occupé, la machine devra présenter des arguments en béton. Justement, voyons voir ce qu'elle promet.

Ecran 7″ 144 Hz et un SoC boosté à l'IA

Commençons tout d'abord par l'écran. Cette Nitro Blaze 7 embarque comme de nombreux adversaires une dalle tactile IPS de 7 pouces en définition 1080p (pas d'OLED donc, probablement pour une question de prix). Pour offrir une fluidité optimale en jeu, l'écran affiche une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 144 Hz, avec un temps de réponse de 7 ms. Ajoutons que la technologie AMD FreeSync Premium, pensée pour éviter les déchirures d'image ou le scintillement, est également de la partie.

Sous le capot, on retrouve une puce AMD Ryzen 7 8840HS, couplée à 16 Go de RAM LPDDR5x. Rappelons que ce processeur s'accompagne de Ryzen AI, une technologie basée sur l'IA dédiée à l'optimisation des performances. Concernant la partie graphique, elle s'appuie sur une Radeon 780M, un GPU déjà présent sur plusieurs PC/consoles portables sous Windows.

Windows 11, un choix discutable

A ce sujet, la Nitro Blaze 7 fonctionne donc sous Windows 11. En effet, Acer a préféré se reposer sur l'OS de Microsoft, plutôt que de créer son propre système d'exploitation à l'instar de Valve avec SteamOS par exemple. Reste que le recours à Windows peut être risqué, surtout quand on connaît les éventuels problèmes de compatibilité qui peuvent se présenter.

Pour assurer une expérience optimale avec Win11, la console embarque une application baptisée Acer Game Space. Via ce portail, les joueurs pourront accéder directement aux principaux services de gaming du marché, comme le Xbox Game Pass (3 mois d'abonnement sont d'ailleurs offerts avec la console), et retrouver toute leur bibliothèque au même endroit. Notons d'ailleurs la présence d'une touche dédiée pour lancer immédiatement Acer Game Space.

Connectivité classique, autonomie incertaine

Côté connectivité, la Nitro Blaze 7 prend en charge le Wi-Fi 6E et abrite deux ports USB Type-C (installés respectivement sur les tranches basses et hautes de la machine) pour la recharger. Un lecteur de carte MicroSD est également présent pour augmenter la capacité de stockage. Enfin, les propriétaires de casque filaire seront ravis de trouver un port jack 3,5 mm. Quant à la mémoire, on sait juste que la machine proposera plusieurs configurations, avec une capacité maximale de 2 To sur son SSD.

Quid de la batterie ? Acer a confirmé que la Nitro Blaze 7 serait doté d'un accumulateur Li-Polymer de 50 Wh… En revanche, aucune estimation de l'autonomie à se mettre sous la dent. Dommage, il s'agit pourtant d'un point crucial pour ce genre de produit. Concluons cette présentation par le prix et la date de disponibilité de la Nitro Blaze 7 : nous n'en savons rien.

Pour l'heure, Acer préfère garder ces informations sous silence. Pour rappel, la ROG Ally X est considérée comme la Rolls-Royce des consoles portables avec son pack de 80 Wh et ses 24 Go de RAM. Une puissance qui se paie au prix salé de 899,99 €. Pour espérer s'imposer avec sa fiche technique légèrement inférieure, Acer va devoir fixer son prix intelligemment, peut-être aux alentours des 800 € ? L'avenir nous le dira.