Voici une offre qui risque d'intéresser fortement les futurs possesseurs d'un PC portable de type gaming ! Sur le site de l'enseigne Leclerc, il est possible de bénéficier d'une jolie réduction de 400 euros sur l'achat du Lenovo IdeaPad Gaming 3 composé essentiellement d'un processeur Ryzen 5 et d'une carte graphique RTX 3060.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au dimanche 27 avril 2025 et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne française Leclerc vous permet d'avoir un PC portable Lenovo de type gaming en promotion. Affiché en temps normal à 1099 euros, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 voit son prix baisser à 699 euros grâce à une remise immédiate de 400 euros de la part du site e-commerce français. Pour information, l'offre promotionnelle est réservée aux porteurs de la carte de fidélité Leclerc et la livraison du produit est gratuite en magasin.

Proposé dans un coloris noir, l'IdeaPad Gaming 3 15ACH6 de Lenovo est un PC portable doté d'un écran non tactile IPS de 15,6 pouces ayant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de 250 cd/m². Le latop embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

Fonctionnant sous le système Windows 11 et alimenté par une batterie de 60 Wh, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 peut être utilisé pendant une durée maximale de 8 heures. Du côté de la partie réseau/connectique, on retrouve la norme Wi-Fi, la technologie sans fil Bluetooth 5.1, deux ports USB 3.0, un port USB C, un port HDMI 2.0 et un port RJ45. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 35,9 x 24,96 x 2,49 cm et un poids de 2,2 kilos.