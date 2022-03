L’énorme capteur photo du Xiaomi 12 Ultra, l’immense faille de sécurité de Chrome, c’est le récap

Google Chrome est victime d’une grave faille de sécurité, Microsoft supprime une fonctionnalité pourtant bien pratique de la barre des tâches de Windows 11, le capteur photo du Xiaomi 412 Ultra se dévoile, voici le récap de l’actualité de la vielle.

Hier, l’actualité tech a été mouvementée par l’annonce de Google d’une grosse faille de sécurité dans Chrome, mais aussi de la volonté de Microsoft de retirer une fonctionnalité très appréciée de la barre des tâches de Windows 11. Pendant ce temps, le Xiaomi 12 Ultra continue de faire parler de lui, en dévoilant un peu plus son gigantesque capteur photo.

Google conseille d’installer la dernière mise à jour de Chrome en urgence

Google n’y va pas par quatre chemins dans son dernier billet de blog concernant Chrome : il faut absolument mettre à jour son navigateur si ce n’est pas encore fait. En effet, la firme de Mountain View a détecté une grave faille de sécurité d’ores et déjà exploitée par les pirates. L’ensemble des utilisateurs seraient concernés. On vous conseille donc de ne pas tarder pour installer le correctif.

La barre des tâches de Windows 11 amputée d’une fonctionnalité

Dans la build 22572 de Windows 11, une fonctionnalité manque à l’appel. Alors que l’on pouvait auparavant de réorganiser les icônes cachées de la barre des tâches, cela n’est désormais plus possible pour les membres Insiders ayant installé la mise à jour. Pour ce faire, il faudra passer par les paramètres du système d’exploitation, dans la section dédiée à la barre des tâches. Selon Microsoft, cela favoriserait l’optimisation générale de l’OS.

Le Xiaomi 12 Ultra sera-t-il meilleur que l’iPhone 13 en photo ?

La question se pose au vu de la taille de son capteur photo. Selon les informations de Digital Chat Station, celui-ci mesurerait en effet 1/1,1 pouce, soit plus grand que tous les capteurs de la concurrence. De ce fait, il sera capable d’absorber plus de lumière et ainsi d’améliorer la qualité des clichés de jour comme de nuit. Si tel est le cas, le smartphone pourrait encore un peu plus creuser l’écart créé par le Xiaomi 11 Ultra, qui avait obtenu la note de 143 aux tests de DxOMARK.

