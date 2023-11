Leboncoin : Apple impose un prix minimum de revente pour ses produits d’occasion, les utilisateurs s’agacent

Leboncoin le reconnaît lui-même : Apple interdit au site de revendre ses produits à un prix trop bas. En effet, plusieurs utilisateurs ont récemment remarqué que leur annonce a été refusée par la plateforme, puisque celle-ci ne respecte pas la grille tarifaire imposée. Problème : leboncoin refuse également de fournir cette fameuse grille tarifaire…

Il arrive que les revendeurs sur leboncoin profitent de la popularité (et de la rareté) d’un produit pour faire gonfler les prix de manière déraisonnable. Mais l’inverse, bien que plus rare, existe tout autant. Il arrive en effet que des utilisateurs, que ce soit par bonté ou par nécessité de se débarrasser d’un produit, le mettre en vente à un prix dérisoire, afin d’attirer plus d’acheteurs potentiels. Seulement voilà, il y a visiblement une limite à ne pas franchir en ce qui concerne les produits Apple.

Le journaliste Romain Heuillard en a fait la désagréable expérience, qu’il a ensuite partagée sur son compte X (Twitter). Il explique ainsi avoir tenté de revendre ses Airpods Pro de première génération pour 60 €. Mais, à sa surprise, leboncoin refuse son annonce, suspectant une contrefaçon. Romain Heuillard contacte alors le service client du site pour confirmer qu’il s’agit de véritables Airpods. Et le site de lui répondre de manière très étonnante.

Impossible de revendre un produit Apple à bas prix sur leboncoin

Selon leboncoin, Romain Heuillard n’aurait pas respecté les tarifs de revente en vigueur. Le site explique ainsi que « Apple a mis en place des grilles de revente très strictes », sans en dévoiler la teneur. En d’autres termes, la marque à la pomme impose un prix de revente minimum pour chacun de ses produits sur leboncoin. Les utilisateurs souhaitant vendre à bas prix n’ont donc d’autre choix que de rehausser le prix, jusqu’à en trouver un qui se trouve dans les clous.

Le cas de Romain Heuillard n’est pas isolé. En effet, d’autres internautes, notamment sur le forum de l’UFC-Que choisir, rapporte une réponse similaire de la part de leboncoin. « Nous restons en contact permanent avec les grandes enseignes afin d’assurer une gestion efficace des produits de luxe en revente sur ce site », se justifie l’entreprise. Certains se posent alors la question de la légalité d’une telle mesure de la part d’Apple. En attendant, pour revendre ses produits à bas prix, il n’y a visiblement pas d’autre option que d’aller voir chez la concurrence.