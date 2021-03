L’E3 2021 est annulé à cause du coronavirus

L’E3 2021, le grand salon international dédié aux jeux vidéo, a sans surprise été annulé par la ville de Los Angeles. C’est la deuxième année de suite que le salon ne se tiendra pas à cause du coronavirus, mais il se pourrait bien que nous ayons le droit à une événement en ligne pour compenser.

Le coronavirus nous a habitué à voir les grands événements se faire annuler les uns après les autres. Ce n’est donc pas une surprise de voir l’E3 de Los Angeles encore une fois ne pas se tenir. En revanche, il est possible qu’un événement en ligne le remplace. Maigre consolation. C’est le département du tourisme de Los Angeles qui a annoncé l’annulation du salon dans un document administratif. Celui-ci devait se tenir du 15 au 17 juin dans le désormais célèbre Convention Center. Ce même document nous apprend qu’en plus de réfléchir sur une version online du salon, la municipalité travaille sur la licence pour l’année 2022 et 2023. En espérant que la situation soit réglée d’ici là.

Toutefois, il faut signaler que rien n’est encore acté, que ce soit l’annulation ou l’événement en ligne, puisque tout doit encore être approuvé par l’ESA, qui réunis les plus grands acteurs de l’industrie. Un salon 100% numérique ne semble pourtant pas être la solution la plus séduisante, les gros acteurs du marché ayant désormais pris l’habitude de faire sans.

Sony, Microsoft et Nintendo font désormais sans l'E3

Les constructeurs Sony, Microsoft et Nintendo ont axé leur communication sur des événements 100% en ligne pour dévoiler leurs prochains jeux, comme ce fut le cas avec le State of Play dédié à la PS4 et à la PS5 la semaine dernière. Les gros éditeurs comme Ubisoft, Blizzard ou EA se sont eux aussi adaptés à la pandémie avec des événements similaires. En revanche, un E3 virtuel pourrait représenter un coup de pouce bienvenu pour les petits développeurs en manque de lumière.

Quoi qu’il en soit, l’E3 n’aura encore une fois pas lieu de manière traditionnelle. Les regards se tournent maintenant vers la Gamescom, le salon allemand lui aussi très populaire. A l’heure actuelle, c’est le format hybride (mi live, mi virtuel) qui est prévu, mais tout peut encore changer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

